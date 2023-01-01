Клатч Olympus Holy Goldie
Код товара : УТ-00061290
Артикул : E0410248
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Описание
Классические фотосумки плохо подходят для того, чтобы пойти с ними в театр, на концерт или на вечеринку. Клатч Olympus – идеальный спутник, если вы планируете танцевать всю ночь напролет. Изготовленный из натуральной кожи, он идеально подойдет к классическому вечернему наряду или модному экстравагантному костюму. Плечевой ремешок от вашей камеры также подойдет и к вашей сумочке. Будьте изобретательны, сочетайте клатч с любым понравившимся вам цветным ремешком и сделайте фотокамеру частью вашего образа и идеальным аксессуаром как в клубе, так и на модном гала-вечере (ремешок не входит в комплект).
Клатч Olympus Holy Goldie отлично подходит для компактных фотоаппаратов серии PEN.
Размеры: 20.5 х 16 х 5 см
Вес: 358 г