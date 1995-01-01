OBSBOT Meet 2 – это продолжение модели Meet 4K. Камера стала компактнее и легче, качество изображения повышено благодаря новой, более крупной матрице и новому объективу, усовершенствованы алгоритмы отслеживания и автокадрирования (зума), улучшен автофокус. Как и прежде, камера передает видео в формате Ultra HD 4K 30р или Full HD 1080p 60р, что обеспечивает невероятно детализированное и очень плавное изображение, без смаза.

Особенностью веб-камер OBSBOT является режим автоматического отслеживания и кадрирования (зуммирования): вы можете оставить эту функцию в автоматическом режиме или задать конкретную область: голова и плечи, верхняя часть тела по пояс, кадрирование в полный рост или по группе людей. Благодаря изначально широкому углу поля зрения (79.4°) не требуется далеко отходить от камеры, чтобы попасть в кадр целиком. Широкий угол также позволяет записывать сразу двух или трех человек: при присоединении нового героя к трансляции кадр автоматически расширяется. Поскольку реальное разрешение матрицы в несколько раз выше необходимого для 4К видео, использование цифрового зума не оказывает влияния на качество изображения. Камера также может смещать кадр вслед за вашими передвижениями до тех пор, пока вы остаетесь в ее поле зрения (для еще более активного отслеживания можно использовать камеры OBSBOT Tiny с карданным подвесом).

Веб-камера OBSBOT Meet 2 обладает фазовым автофокусом (PDAF), который обеспечивает более быстрое и точное наведение на резкость по сравнению с традиционным контрастным автофокусом. Время реакции составляет приблизительно полсекунды, поэтому камера может оперативно переключаться на объект перед вами, если вы хотите показать какой-либо предмет крупным планом.

Функция распознавания жестов:

Открытая ладонь – начать или остановить отслеживание

«Уголок» большим и указательным пальцем – увеличить изображение

Камера оснащена парой всенаправленных микрофонов, расположенных справа и слева от объектива, а также алгоритмами цифрового шумоподавления и автоматической регулировки усиления (громкости звука).

Сохранение приватности: функция Privacy Protection 2.0 позволяет полностью размыть фон, оставив в фокусе только вас самих, если вы, к примеру, не хотите, чтобы зрители смогли опознать место, из которого вы ведете трансляцию. А если вам нужно на какое-то время полностью выключить изображение, воспользуйтесь магнитной крышкой объектива.

Веб-камера OBSBOT Meet 2 легко крепится к монитору настольного компьютера или ноутбука с помощью магнитной подставки, причем установить ее можно как горизонтально, так и вертикально. Ее также можно поставить на любой напольный или настольный штатив, для этого предусмотрено гнездо с резьбой 1/4"-20. Камера совместима с компьютерами на базе Windows и MacOS, она подключается через USB Type-C кабель. В комплект поставки также входит переходник с USB Type-C на Type-A и магнитная крышка объектива.

OBSBOT Meet 2 может работать прямо из коробки, без установки дополнительных драйверов, по принципу «Plug and Play». Однако вы также можете установить бесплатное приложение OBSBOT Center для продвинутого управления настройками камеры. Мы также советуем обновить встроенное ПО (прошивку) до последней версии, чтобы максимально эффективно использовать весь ее функционал.

Характеристики

Камера

Матрица 1/2" CMOS

Объектив: f/1.8, угол обзора: 79.4° (диагональный)

Поддерживаемые разрешения и частота кадров : 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360

Поддерживаемая частота кадров: 3840x2160 (30, 25, 24, 20, 15 кадров/с), 1920х1080 (60, 50, 30, 25, 24, 20, 15 кадров/с), 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24, 20, 15 кадров/с), 640x480, 640х360 (30, 25, 24, 20, 15 кадров/с)

Zoom: цифровой, 1х ~ 4x

Тип фокуса: авто (фазовый), ручной

HDR: Да

Компенсация экспозиции: +/- 3 EV

ISO: 100 - 6400

Скорость затвора: 1/6400 - 1/30 с

Баланс белого: 2000 - 10000К

Интерфейсы

Аудио: двойной всенаправленный микрофон

Интерфейс питания / передачи данных: USB Type-C (2.0)

Системные требования

Windows 10 и выше

macOS® 11 и выше

Рекомендуется для 1080p 60р и 4K:

Apple:

MacBook Pro (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

MacBook Air (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

iMac Retina (2019 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

PC:

ЦП: Процессоры Intel Core i5 7-го поколения или новее

Оперативная память: 8 ГБ и выше

Размеры и вес

Габариты (без крепления): 45 х 36 х 22.2 мм

Габариты (с креплением): 45 х 36 х 36.7 мм

Вес (без крепления): 40.5 г

Вес (с креплением): 67.5 г

Комплектация

OBSBOT Meet 2

Кабель USB-C - USB-C

Адаптер USB-C - USB-A

Магнитное крепление

Магнитная крышка объектива

Инструкция

Гарантийный талон

Камера выпускается в 3 вариантах расцветки: темно-серый, белый и мятно-зеленый.