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Веб-камера OBSBOT Meet HD, с HDR, 2х зумом и автокадрированием
11 550 ₽
Веб-камера OBSBOT Meet 4K с HDR, 4х зумом и автокадрированием
17 850 ₽
Веб-камера OBSBOT Tiny, HD 1080, с функцией трекинга, поворотной платформой и 2х...
Веб-камера OBSBOT Tiny 2: 4К30p, 1080p60, автоматическое слежение и зум
PTZ-камера Hollyland Arocam C2, Full HD, для стриминга