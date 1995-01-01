NiSi Athena Prime – семейство доступных мануальных объективов для независимого кинопроизводства и видеографии. Изначально в серию входило 5 объективов: 14mm T2.4, 25mm T1.9, 35mm T1.9, 50mm T1.9 и 85mm T1.9 – их можно купить как полным комплектом в ударопрочном водонепроницаемом кейсе, так и по отдельности. Позже были добавлены 18mm T2.2, 40mm T1.9 и 135mm T2.2. Все объективы (кроме 135 мм) совпадают по весу, что позволяет быстро менять оптику без перенастройки сопутствующего оборудования, т.е., например, без повторной балансировки стабилизирующих подвесов. Отметим, что объективы NiSi Athena довольно легкие и компактные для своего класса

Все объективы совпадают по диаметру и длине корпуса, расположению колец фокуса и диафрагмы, а также по размеру резьбы для светофильтров (77 мм), исключение составляют только 14mm T2.4 и 135mm T2.2, которые длиннее остальных, 14mm также не принимает передние светофильтры. Длина хода фокусировочного кольца у всех одинаковая: 300°, такой длинный ход позволяет оператору или его ассистенту по фокусу наводиться очень плавно и точно. Эффект «дыхания фокуса» (смещения границ кадра при изменении дистанции фокусировки) практически отсутствует, едва заметен. Кольцо диафрагмы вращается без отсечек, плавно. Все объективы выполнены в прочных металлических корпусах со стандартными гребенчатыми кольцами (MOD 0.8), которые совместимы с абсолютным большинством внешних приводов для дистанционного управления фокусом и диафрагмой. Маркировки выполнены с гравировкой поверхности, что предотвращает их быстрое истирание во время использования. Как и почти все кинообъективы, модели NiSi Athena не имеют встроенных микрочипов, управление полностью ручное.

Объективы NiSi Athena Prime выпускаются с 5 версиями креплений: Arri PL, Canon RF, Fujifilm GF, Leica L-Mount и Sony E (FE). Для камер систем Nikon Z, Fujifilm X или Micro 4/3 можно приобрести PL-версию + оригинальный (или неоригинальный) адаптер с соответствующим байонетом. Важно заметить, что объективы с байонетом PL нельзя использовать со сторонними адаптерами, поддерживающими вставные светофильтры: задние группы линз при фокусировке выезжают назад и упираются в фильтр.

Интересно, что производитель не раскрывает детали оптических схем в спецификациях. Судя по независимым тестированиям аберраций оптики, все объективы показывают отличную резкость в центральной части изображения даже на полностью открытой диафрагме, границы кадра становятся резкими при диафрагмировании до T4 - T5.6. В лучшую сторону выделяются объективы от 50 мм и выше, что естественно. У всех объективов, за исключением 14 и 18 мм, практически отсутствует виньетирование на открытой диафрагме (их версии для Fujifilm GF следует использовать только в режиме «35 мм»). Хотя производитель заявляет о «ультранизком» уровне хроматических аберраций, у объективов 25 и 35 мм они заметны достаточно сильно, но постепенно сходят на нет при диафрагмировании примерно до T5.6. У других моделей хроматика действительно едва заметна. Бочкообразная линейная дисторсия в большей или меньшей степени прослеживается практически у всех объективов, кроме 85 и 135 мм: наиболее заметна она у самого широкоугольного 14mm T2.4 и постепенно снижается в сторону 50 мм. Наконец, объективы очень близко совпадают по цветопередаче, что встречается не у всех конкурентов в этой бюджетной категории.

Вставные фильтры: объективы с байонетами Canon RF, Leica L-Mount и Sony E (FE) можно приобрести в варианте с задним креплением для вставных фильтров. Обратите внимание: данное крепление совместимо только со вставными фильтрами NiSi, которые продаются отдельно. На выбор доступны поляризационные, фиксированные и варио-ND фильтры, а также эффектные Black Mist фильтры (эффект гало) и Streak фильтры (эффект узких полос голубого или оранжевого цвета, как у анаморфотных объективов). Универсальные резьбовые светофильтры установить в заднее крепление невозможно. В стандартный комплект входит прозрачный вставной фильтр, который необходим как элемент оптической системы (съемка без установленного фильтра значительно снизит качество изображения).

Объективы Athena Prime с байонетом PL тоже поддерживают заднюю установку фильтров, однако из-за их нестандартного размера вам опять же понадобятся специальные светофильтры NiSi, а процесс их замены достаточно сложный и требует специального инструмента (вакуумной присоски). Менять фильтры желательно в чистом помещении, чтобы внутрь не попала пыль. Из-за этих сложностей подобное решение, как нам кажется, имеет смысл только с объективом 14mm T2.4, который не позволяет установить фильтры спереди.

В целом, объективы NiSi Athena Prime предлагают хорошее соотношение цены и качества. Они покрывают полный кадр и даже средний формат камер Fuji, обладают достаточно высокой светосилой, позволяющей снимать в неидеальных условиях освещения и творчески управлять глубиной резкости. Несмотря на отдельные нюансы, перечисленные выше, резкость в центральной части кадра будет всегда на отличном уровне, даже при съемке в 6К или 8К разрешении. Резкость по краям быстро подтягивается при диафрагмировании на пару ступеней, большая часть моделей не страдает от хроматических аберраций. Не менее важно, что цветопередача визуально не «плавает» при смене фокусных расстояний. NiSi Athena Prime можно рекомендовать для съемки независимого кино, клипов, рекламы, документалистики и других сюжетов.

Комплектация