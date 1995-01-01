Дождевой чехол Nikon NRC-01S Lens Rain Cover Small
Код товара : УТ-00068638
Артикул : NRC-01S
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оригинальный дождевой чехол Nikon Lens Rain Cover Small предназначен для небольших объективов с диаметром передней части менее 11 и длиной до 20 см. Чехол создан для камер Nikon с наглазником круглой формы: наглазник снимается с камеры, на его место устанавливается встроенный наглазник чехла, что позволяет свободно пользоваться видоискателем камеры. Прозрачная панель позволяет наблюдать информацию на заднем и верхнем дисплеях камеры, также видны все органы управления. Чехол фиксируется на передней части объектива или его бленде с помощью застежки-липучки (велкро).
Чехол выполнен из 2 слоев водонепроницаемой ткани для надежной защиты от влаги при длительной съемке под сильным дождем.
Не оставляйте камеру в чехле на длительное время: сразу после завершения съемки его необходимо снять и просушить.
Совместимые камеры: все камеры Nikon с наглазником круглой формы.