Зарядное устройство Nikon MH-26a для EN-EL18
Код товара : УТ-00046455
Артикул : VEA015EE
34 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторных батарей Nikon EN-EL18a и EN-EL18. Обеспечивает зарядку батарей для использования с определенными моделями фотокамер Nikon.