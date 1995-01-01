Оригинальная батарейная ручка Nikon MB-N12 позволяет продлить время съемки с камерой Nikon Z8 приблизительно в 1.8 раза. Кроме того, одну из батарей в отсеке можно заменить, не выключая камеру, что позволяет записывать очень длинные сюжеты одним кадром. Ручка совместима с аккумуляторами EN-EL15c, EN-EL15b и EN-EL15a, батареи всех этих типов можно заряжать внутри, подключив к ручке USB PD совместимое зарядное устройство, такое как Nikon EH-7P. Полная зарядка займет около 5 часов. Заряжать можно как при установке ручки на камеру, так и отдельно от камеры.

На ручке дублируется несколько органов управления, облегчающих съемку с вертикальной ориентацией камеры: кнопка спуска, джойстик автофокуса, 2 многофункциональных диска и одна программируемая кнопка. Рукоятка также позволяет сбалансировать камеру при съемке с тяжелыми длиннофокусными объективами.

Батарейный блок Nikon MB-N12 обладает тем же уровнем защиты от пыли и влаги, что и сама камера Nikon Z8.