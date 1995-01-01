Батарейная ручка MB-N11 – идеальный аксессуар для портретной, пейзажной и спортивной съемки, а также для съемки видео. Облегчает фотографирование с вертикальной ориентацией кадра, позволяет осуществлять длительную съемку видео, а также интервальную фотосъемку, улучшает весовой баланс при использовании тяжелых объективов. Для удобства съемки в вертикальном положении на корпусе блока продублирован джойстик, два многофункциональных диска, кнопка AF-ON и спусковая кнопка. Рукоятка может использоваться с любыми батареями типа EN-EL15 (a, b или c), внутрь помещается 1 или 2 батареи. Есть возможность «горячей замены» ближней к дверце батареи (без выключения питания). Разъем USB Type C позволяет заряжать батареи внутри рукоятки, а также снимать с постоянным питанием от сети: необходим сетевой адаптер EH-7P или другой совместимый (5В 3А).

MB-N11 обладает защитой от пыли и брызг на том же уровне, что и камеры Nikon Z6 II и Z7 II.

Совместимые фотоаппараты: