Бленда Nikon HB-47 для Nikkor 50mm f/1.4 и f/1.8



Код товара: 00000046879 Артикул: JAB74701 Код товара: 00000046879 Артикул: JAB74701 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда для объективов Nikkor AF-S 50mm f/1.8G, AF-S 50mm f/1.8G Special Edition (из комплекта камеры Nikon Df) и AF-S 50mm f/1.4G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами. Видео Наш обзор

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