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Бленда Nikon HB-47 для Nikkor 50mm f/1.4 и f/1.8

Код товара:00000046879
Артикул:JAB74701

Товар не найден

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Описание

Оригинальная бленда для объективов Nikkor AF-S 50mm f/1.8G, AF-S 50mm f/1.8G Special Edition (из комплекта камеры Nikon Df) и AF-S 50mm f/1.4G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.