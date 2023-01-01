Бленда Nikon HB-47 для Nikkor 50mm f/1.4 и f/1.8
Код товара : 00000046879
Артикул : JAB74701
4 990 ₽
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Описание
Оригинальная бленда для объективов Nikkor AF-S 50mm f/1.8G, AF-S 50mm f/1.8G Special Edition (из комплекта камеры Nikon Df) и AF-S 50mm f/1.4G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.