Оригинальная бленда для объективов Nikkor AF-S 50mm f/1.8G, 50mm f/1.8G Special Edition (из комплекта камеры Nikon Df) и 50mm f/1.4G. Бленда защищает объектив от попадания ненужного бокового света, который вызывает блики, ореолы и общую потерю контрастности изображения. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу от попадания грязи и от контакта с пачкающими или царапающими объектами.