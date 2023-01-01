Аккумулятор Nikon EN-EL25
Код товара : УТ-00037543
Артикул : VFB12502
6 490 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для определенных камер Nikon. Емкость 1120 мАч, напряжение 7.6 В. Для зарядки можно использовать внешнее зарядное устройство MH-32 или сетевой адаптер EH-7P.
Совместимые камеры: Nikon Z30, Z50, Z fc.