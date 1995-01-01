Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Nikon EN-EL15c

  • EN-EL15c
  • EN-EL15c
  • EN-EL15c
  • EN-EL15c
  • EN-EL15c
Код товара:УТ-00044595
Артикул:VFB12802

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL15c для совместимых зеркальных камер Nikon, а также для новых системных камер Nikon Z. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7 В, емкость: 2280 мАч. Совместимое зарядное устройство: MH-25a (внешняя зарядка) или EH-7P (зарядка через камеру).

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15