Аккумулятор Nikon EN-EL15c
Код товара : УТ-00044595
Артикул : VFB12802
8 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.120
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL15c для совместимых зеркальных камер Nikon, а также для новых системных камер Nikon Z. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7 В, емкость: 2280 мАч. Совместимое зарядное устройство: MH-25a (внешняя зарядка) или EH-7P (зарядка через камеру).
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500