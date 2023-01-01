Оригинальный литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL15c для совместимых зеркальных камер Nikon, а также для новых системных камер Nikon Z. Обеспечивает надежную и стабильную работу фотоаппарата, без перегрева и внезапных выключений питания во время съемки. Выходное напряжение: 7 В, емкость: 2280 мАч. Совместимое зарядное устройство: MH-25a (внешняя зарядка) или EH-7P (зарядка через камеру).