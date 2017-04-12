Описание

Воплощение самых амбициозных творческих замыслов. Качество изображения уровня флагманской модели D500.

Здесь. Или там. В темноте или при свете. Уникальные кадры, о которых вы мечтали, становятся реальностью. КМОП-матрица формата DX с разрешением 20,9 мегапикселя. EXPEED 5. 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции. Фотокамера D7500 создает четкие изображения с высокой детализацией и богатыми тональными градациями. Вы оцените исключительно точное распознавание объектов съемки и превосходное качество изображения даже при высоких значениях чувствительности ISO. Качество видеороликов в формате 4K/UHD впечатляет. А с помощью встроенной системы Picture Control можно с легкостью создавать фотографии и видеоролики, соответствующие вашему творческому стилю.

Отличное качество при слабом освещении.

Благодаря диапазону чувствительности 100–51 200 единиц ISO, расширяемому до эквивалента ISO 1 640 000, фотокамере D7500 не страшна темнота. Быстрая система обработки изображений Nikon EXPEED 5 гарантирует исключительное качество изображений во всем диапазоне чувствительности ISO. Количество мелких шумов существенно снизилось, и даже кадрированные изображения, снятые при высоких значениях ISO, сохраняют свое качество. С помощью настройки Hi-5 можно увеличить чувствительность до эквивалента 1 640 000 единиц ISO, что позволяет работать практически в полной темноте.

Все внимание на детали!

Гарантированная точность экспозиции и четкость динамичных кадров. 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции и улучшенная система распознавания сюжетов. Сочетание 180K-пиксельного датчика RGB для замера экспозиции и улучшенной системы распознавания сюжетов гарантируют получение удачного кадра даже при съемке небольших или быстро движущихся объектов. При съемке высококонтрастных сюжетов новый метод замера экспозиции по ярким участкам отдает приоритет ярчайшим элементам кадра, позволяя избежать пересвеченных изображений.

Неизменная резкость. Исключительная точность АФ.

Какой бы сюжет вы ни снимали, 51-точечная система АФ эффективно отслеживает объект съемки и удерживает его в фокусе. Даже если съемка ведется при лунном свете. Система АФ с 15 центральными датчиками перекрестного типа отличается высокой точностью вплоть до впечатляющего уровня освещенности –3 EV. Это дает возможность снимать ночью и получать резкие изображения, не используя дополнительное освещение. Режим групповой АФ обеспечивает улучшенное распознавание и ведение объекта при съемке сравнительно небольших объектов, расположенных близко к высококонтрастному или отвлекающему фону.

Почувствуйте себя кинорежиссером. Видео в формате 4K/UHD.

Поднимите качество своих видеороликов на новый уровень. Снимайте со сверхвысоким разрешением и частотой до 30 кадров в секунду.

Записывайте потрясающие видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 50p/60p. Фотокамера поддерживает передачу несжатого видео через выход HDMI: можно даже одновременно выводить видеоролики без сжатия в формате HDMI на внешнее устройство и карту памяти SD фотокамеры. Можно оптимизировать видеоролики для просмотра на интеллектуальных устройствах, записывая их в форматах MP4 и AAC. А разработанная корпорацией Nikon электронная система подавления вибраций существенно снижает последствия дрожания фотокамеры при съемке видео в формате Full HD с рук.

Запечатлейте процесс. Цейтраферная видеосъемка.

Встроенный таймер интервальной съемки и функция цейтраферной видеосъемки в формате 4K/UHD позволяют превратить уличное движение и восходы солнца в эффектную высокоскоростную последовательность кадров. Также с помощью фотокамеры можно легко создавать цейтраферные видеоролики с разрешением 4K/UHD и Full HD. Функция выравнивания экспозиции уменьшает нежелательные эффекты мерцания при съемке в автоматическом режиме экспозиции, например с приоритетом диафрагмы.

Это мгновение принадлежит вам. Непрерывная съемка со скоростью 8 кадров в секунду.

Поймайте свой уникальный кадр, даже если он затерялся в потоке движения. При высокоскоростной непрерывной съемке можно за одну серию записать до 50 изображений в формате NEF (RAW) или 100 изображений JPEG. Не упустите решающий момент. Можно записывать до прибл. 50 кадров со скоростью около 8 кадров в секунду в формате RAW с глубиной цвета 14 бит и сжатием без потерь. Также за одну серию в режиме высокоскоростной непрерывной съемки можно получить до 100 больших изображений в формате JPEG высокого качества. Постоянная АФ/АЭ со слежением во время непрерывной съемки гарантирует, что вам не придется жертвовать точностью ради скорости.

Измените угол зрения. Отклоняемый экран и сенсорное управление.

Интересные кадры могут встретиться где угодно. Касайтесь тонкого отклоняемого сенсорного экрана, чтобы фокусироваться и снимать, используя высокую точку съемки и необычные ракурсы. Отклоняемый экран с диагональю 8 см позволяет управлять функциями АФ и спуска затвора с помощью сенсорных кнопок во время съемки в режиме Live view. А удобное расположение диска управления и мультиселектора позволяет легко менять настройки фотокамеры во время съемки.

Будьте верны своему видению. Оптический видоискатель с высоким разрешением.

Безупречное изображение, в котором нет ничего лишнего. Благодаря оптическому видоискателю с пентапризмой, обеспечивающему практически стопроцентное покрытие кадра, это вполне возможно.

Оптическая система видоискателя обеспечивает исключительно четкое изображение с объектива. Солнечные лучи, блики и внешние движения эффективно устраняются: вы получаете то, что видите. А при съемке с телеобъективом видоискатель позволяет принять позу, в которой можно надежно удерживать фотокамеру в руках.

Делитесь яркими впечатлениями. SnapBridge.

Поддерживайте соединение фотокамеры с интеллектуальным устройством с помощью приложения SnapBridge. Синхронизируйте фотографии в процессе съемки. Используйте интеллектуальное устройство для удаленной съемки. Приложение SnapBridge от компании Nikon позволяет поддерживать постоянное подключение фотокамеры D7500 к интеллектуальному устройству с помощью технологии Bluetooth® low energy¹. Синхронизируйте фотографии с устройством по мере съемки, не тратя время на повторное подключение. Передавайте видеоролики в ручном режиме, когда это понадобится, с помощью встроенной функции Wi-Fi®² фотокамеры. С помощью функций подключения SnapBridge можно также дистанционно управлять фотокамерой с интеллектуального устройства.

Только вперед! Оперативность формата DX.

Быстрая и мощная, всегда на высоте. Фотокамера D7500 превзойдет ваши самые смелые ожидания. Благодаря удобной выступающей рукоятке фотокамера D7500 легко ложится в руку. Она может снимать в течение длительного времени без перезарядки батареи. Быстродействующий затвор был протестирован в течение 150 000 циклов срабатываний. А корпус фотокамеры защищен от неблагоприятных погодных условий, чтобы избежать повреждения электронных компонентов из-за воздействия пыли и влаги.