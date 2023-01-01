Крышка Z-телеконвертора Nikon BF-N2
Код товара : УТ-00046451
Артикул : JMD01201
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Крышка объектива для телеконвертеров Z от Nikon. Защищает переднюю линзу вашего телеконвертера Z от пыли, отпечатков пальцев и грязи, когда он не используется.