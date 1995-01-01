Neewer QZ-S – это радиосинхронизатор и пульт дистанционного управления настройками вспышек Neewer, версия для камер Sony. Устройство очень компактное и легкое, идеально подходит к современным беззеркальным фотоаппаратам. Цветной сенсорный OLED дисплей с регулируемой яркостью и современным интерфейсом обеспечивает интуитивно понятное и комфортное управление одной или несколькими вспышками одновременно. Поддерживается и полностью ручной режим управления, и авто (TTL), а также высокоскоростная синхронизация (HSS) до 1/8000 с и режим стробоскопа.

Система работает в диапазоне частот 2.4 ГГц, имеется функция автоматического сканирования для поиска наиболее свободного канала. Дальность действия при условии прямой линии видимости и отсутствии эфирных помех составляет 100 метров. Всего доступно 32 канала и 5 групп вспышек.

Новый режим TCM позволяет быстро переключаться из автоматического режима в ручной, с сохранением настроек – это дает возможность быстро сделать общий замер, а затем внести уже свои поправки, отталкиваясь от него. TCM режим работает со вспышками Q6, Z2, Z2PRO, Z3 и Z880.

Также предусмотрен ручной режим синхронизации по центральному контакту под названием Shoot – с ним синхронизатор может работать с камерами любых брендов, необходимо только наличие одного центрального контакта в башмаке. Конечно, в этом режиме будет недоступно TTL управление, HSS синхронизация и режим стробоскопа.

Синхронизатор работает от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1000 мАч, которого хватает приблизительно на 6.5 ~ 10 часов работы, в зависимости от яркости экрана и других параметров. Заряжается он через USB-C порт, с 0 до 100% за 2.5 часа.

Работа с оригинальными вспышками Sony и вспышками других брендов для этой системы возможна через ресиверы Neewer системы Q (продаются отдельно).

Обратите внимание: синхронизатор не тестировался на совместимость с камерами Sony NEX.

Размеры: 64 х 41 х 38 мм

Вес: 60 г

Комплектация: синхронизатор, USB кабель, чехол-ракушка

Несовместим со вспышками Godox.