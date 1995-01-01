Neewer Q3 – удешевленный аналог популярной выносной вспышки Godox AD200. Главное отличие – это несъемная прямоугольная головка, которую у Godox можно заменить на открытую лампу и другие насадки. Рефлекторы головки Q3 настроены в умеренно-широкое положение 35 мм, зум не предусмотрен. В остальном характеристики схожи: высокая мощность (200 Дж) и литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий очень быструю перезарядку и возможность использовать вспышку при серийной съемке. Аккумулятор обеспечивает около 500 срабатываний на полной мощности, чего обычно хватает на полную фотосессию. При необходимости его можно быстро заменить, штатное зарядное устройство доводит его до 100% за 4 часа.

Neewer Q3 поддерживает радиоуправление на расстоянии до 100 м, автоматичеcкое (TTL) управление мощностью, режим высокоскоростной синхронизации (HSS, до 1/8000 с) и даже такую продвинутую функцию как создание «маски», когда при работе 2 групп вспышек одна из них срабатывает по первому спуску затвора, а вторая – по второму. Данная функция применяется для удобства отделения объекта от фона.

Вспышка может срабатывать от синхронизаторов Neewer Q и QPRO. Обратите внимание, режимы TTL и HSS доступны только в том случае, когда модель синхронизатора совпадает с брендом камеры, но вы также можете использовать их на камерах других брендов при наличии центрального контакта в горячем башмаке – в ручном режиме. В режиме М вспышка также может срабатывать от универсальных синхронизаторов, синхрокабеля 3.5 мм, а также по световой ловушке от других вспышек или ИК синхронизаторов. Синхронизаторы QPRO поддерживают дистанционное управление настройками 5 групп вспышек, а благодаря 32 каналам и 99 ID идентификаторам можно избежать ложных срабатываний при работе рядом с другими фотографами. Большой ЖК экран обеспечивает комфортное управление несколькими группами вспышек одновременно. Neewer Q3 входит в беспроводную систему управления Wireless Q, ее можно использовать вместе со вспышками Neewer Z1, NW420, NW655, Q4, Q200, Q300, S101 и другими.

Режим HSS позволит вам использовать вспышку при ярком солнечном свете – как для обычной подсветки теней, так и для «пересиливания» солнца для создания собственного светотеневого рисунка. При съемке в затемненной студии минимальная длительность импульса 1/15380 с дает возможность «замораживать» даже очень быстрое движение, объекты будут запечатлены с максимальной четкостью.

В комплекте с Neewer Q3 идет базовый тканевый софтбокс, а также кронштейн с отверстием для установки фотозонта. Через адаптеры Neewer S-Type, CRB1 S Type, Godos S2 (продаются отдельно) вспышку можно использовать практически со всеми световыми модификаторами с байонетом Bowens.

Благодаря своей компактности и автономности Neewer Q3 ориентирована прежде всего на выездную съемку, будь то фотосессии в школах, в детских садах, на мероприятиях, свадебная или рекламная съемка на различных локациях и так далее. Высокая мощность (примерно как у 3 накамерных вспышек) позволяет освещать большие площади, работать с крупными софтбоксами, пересиливать окружающее освещение для создания собственного рисунка. С учетом того, что оригинальные вспышки Godox серии AD200 в последнее время значительно прибавили в цене, аналог от Neewer выглядит достаточно привлекательно. Обратите внимание: вспышки Neewer несовместимы с Godox – ни по радиосинхронизации, ни по питанию. Аккумуляторы и синхронизаторы Godox для них не подходят.

Комплектация

Вспышка Q3

Синхронизатор QPRO-S для камер Sony

Адаптер на стойку с отверстием для зонта

Софтбокс 15 х 13 см

Литиевый аккумулятор

Зарядное устройство

Сетевой адаптер

Чехол

Характеристики