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Веб-камера Nearity Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование

  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
  • Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
Код товара:УТ-00085637
Артикул:AW-V32AF

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nuroum V32AF – это 4К веб-камера с автофокусом, широким динамическим диапазоном (HDR), автоматическим кадрированием на базе ИИ и продвинутым шумоподавлением (анти-эхо, подавление шума клавиатуры). Она идеально подходит для различных сценариев, включая видеоконференции, онлайн-обучение, игровой стриминг и многое другое. Широкая совместимость (Windows / Mac / Linux / Chrome OS) и простая настройка делают её универсальным выбором.

Высокое качество изображения
4К матрица от Sony и технологии ИИ обработки обеспечивают превосходное качество изображения. Функции расширенного динамического диапазона (HDR) автоматически адаптируется, чтобы улучшить ваш внешний вид и качество фона при любых условиях освещения, будь то тусклый свет или прямые солнечные лучи.

Широкоугольный объектив
Объектив 3mm f/2 с полем зрения 90° позволяет захватить в кадр больше – например, когда вы участвуете в видеозвонке вместе с коллегой. При необходимости угол обзора можно сократить до 45° – через приложение NearSync Desktop, которое также позволит вручную настроить яркость и цветовой баланс, если вас не устраивают результаты автоматического режима.

Автофокус
Благодаря автоматической фокусировке вы можете показать во весь кадр небольшие предметы размером с визитку, и вся информация на них будет читаемой. Алгоритмы ИИ также могут размыть задний план. Это может быть полезно в целях безопасности: к примеру, если вы ведете трансляцию из кафе и не хотите, чтобы кто-либо определил ваше точное местоположение.

Умное шумоподавление
Шумоподавление на основе ИИ алгоритмов позволит в живом режиме устранить как фоновые шумы (звуки машин, разговоры за соседними столиками в кафе), так и такие специфические звуки как шум от клавиатуры или шуршание при работе с бумажными документами.

Различные варианты установки
Nuroum V32AF можно поставить на экран монитора, на штатив (стандартное гнездо 1/4") или просто на плоскую поверхность (стол, книжная полка). Угол поворота и наклона камеры регулируется

Характеристики камеры Nearity V15AF

  • Объектив 3mm f/2
  • Сенсор: 1/2.8" 8 Мп
  • Угол обзора: 90° (диагональный)
  • Объектив без искажений геометрии

Характеристики видео

  • Автоматическая защита от мерцания
  • Автоматическая экспозиция (настройка яркости)
  • Автоматический баланс белого
  • Автоматическое кадрирование
  • Автофокус
  • Поддержка HDR
  • 3D подавление шума
  • Максимальное разрешение: 4K 30р или Full HD 60р
  • Соотношение сторон: 16:9

Особенности микрофона

  • 2 электретных конденсаторных микрофона
  • Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: 70 дБ при 1 кГц

Звуковые характеристики

  • Ширина области звукового подбора: 120° (+/- 60°)
  • Максимальное подавление фонового шума: 18 дБ
  • Эффективное расстояние захвата: 5 метра
  • Автоматический контроль громкости

Физические характеристики

  • Размеры: 106 х 61 х 56 мм
  • Вес: 154 г
  • Цвет: Серый

Подключение

  • Подключение: USB 2.0 type A
  • Питание: 5В 1А (по USB)

Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux / Chrome OS