Веб-камера Nearity Nuroum V32AF, 4K 30p, AI кадрирование
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Описание
Nuroum V32AF – это 4К веб-камера с автофокусом, широким динамическим диапазоном (HDR), автоматическим кадрированием на базе ИИ и продвинутым шумоподавлением (анти-эхо, подавление шума клавиатуры). Она идеально подходит для различных сценариев, включая видеоконференции, онлайн-обучение, игровой стриминг и многое другое. Широкая совместимость (Windows / Mac / Linux / Chrome OS) и простая настройка делают её универсальным выбором.
Высокое качество изображения
4К матрица от Sony и технологии ИИ обработки обеспечивают превосходное качество изображения. Функции расширенного динамического диапазона (HDR) автоматически адаптируется, чтобы улучшить ваш внешний вид и качество фона при любых условиях освещения, будь то тусклый свет или прямые солнечные лучи.
Широкоугольный объектив
Объектив 3mm f/2 с полем зрения 90° позволяет захватить в кадр больше – например, когда вы участвуете в видеозвонке вместе с коллегой. При необходимости угол обзора можно сократить до 45° – через приложение NearSync Desktop, которое также позволит вручную настроить яркость и цветовой баланс, если вас не устраивают результаты автоматического режима.
Автофокус
Благодаря автоматической фокусировке вы можете показать во весь кадр небольшие предметы размером с визитку, и вся информация на них будет читаемой. Алгоритмы ИИ также могут размыть задний план. Это может быть полезно в целях безопасности: к примеру, если вы ведете трансляцию из кафе и не хотите, чтобы кто-либо определил ваше точное местоположение.
Умное шумоподавление
Шумоподавление на основе ИИ алгоритмов позволит в живом режиме устранить как фоновые шумы (звуки машин, разговоры за соседними столиками в кафе), так и такие специфические звуки как шум от клавиатуры или шуршание при работе с бумажными документами.
Различные варианты установки
Nuroum V32AF можно поставить на экран монитора, на штатив (стандартное гнездо 1/4") или просто на плоскую поверхность (стол, книжная полка). Угол поворота и наклона камеры регулируется
Характеристики камеры Nearity V15AF
- Объектив 3mm f/2
- Сенсор: 1/2.8" 8 Мп
- Угол обзора: 90° (диагональный)
- Объектив без искажений геометрии
Характеристики видео
- Автоматическая защита от мерцания
- Автоматическая экспозиция (настройка яркости)
- Автоматический баланс белого
- Автоматическое кадрирование
- Автофокус
- Поддержка HDR
- 3D подавление шума
- Максимальное разрешение: 4K 30р или Full HD 60р
- Соотношение сторон: 16:9
Особенности микрофона
- 2 электретных конденсаторных микрофона
- Чувствительность: -38 дБ при 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 70 дБ при 1 кГц
Звуковые характеристики
- Ширина области звукового подбора: 120° (+/- 60°)
- Максимальное подавление фонового шума: 18 дБ
- Эффективное расстояние захвата: 5 метра
- Автоматический контроль громкости
Физические характеристики
- Размеры: 106 х 61 х 56 мм
- Вес: 154 г
- Цвет: Серый
Подключение
- Подключение: USB 2.0 type A
- Питание: 5В 1А (по USB)
Совместимость с операционными системами: Windows / Mac / Linux / Chrome OS