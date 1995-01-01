Nuroum C40 – веб-камера для видеоконференций. Основные отличия: сверхширокоугольный объектив 120°, мощный встроенный динамик, интеллектуальное шумоподавление и автоматическое кадрирование. Простая настройка: камера обладает нативной поддержкой OBS. Пульт дистанционного управления позволяет управлять параметрами изображения, не вставая с места.

Nuroum C40 – идеальная камера для переговорных комнат, ее широкоугольный объектив позволит охватить всех участников совещания по видеосвязи, а 4 MEMS микрофона с круговой направленностью собирают звук со всех сторон в радиусе 5 м. Интеллектуальная система шумоподавления на базе ИИ эффективно подавляет посторонние шумы, такие как гул от кондиционеров и трафика, звуки печати на клавиатуре, эффект эха и так далее. А если в переговорах участвует небольшое количество человек, просто нажмите на кнопку автоматического кадрирования, и камера сфокусирует все внимание на них. Hi-Fi динамик мощностью 3 Вт обеспечивает естественное звучание удаленных участников созвона.

Камера легко и просто настраивается, она по умолчанию совместима с такими популярными приложениями как Zoom, Teams, Google Meet и другими. Nuroum C40 также обладает нативной поддержкой OBS: просто выберите ее из списка устройств.

Nuroum C40 можно просто поставить на стол, либо использовать какой-либо штатив или стойку, для этого в основании предусмотрено стандартное резьбовое гнездо 1/4".

С помощью пульта дистанционного управления можно быстро приблизить или отдалить изображение, сдвинуть кадр левее или правее, настроить громкость динамика, а при необходимости – одним нажатием выключить звук и / или передачу изображения, не прерывая звонок.

Характеристики