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Веб-камера Nearity Nuroum C10, 1080 30р, динамик

  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
  • Nuroum C10, 1080 30р, динамик
Код товара:УТ-00089987
Артикул:AW-C10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Веб-камера (конференц-камера) Nearity Nuroum C10 предназначена для работы в небольших помещениях, у нее очень широкий угол обзора: 90° по горизонтали. Чувствительность подбора немного хуже по сравнению с Nuroum C20: эффективный радиус составляет 3 м вместо 4. Кроме того, Nuroum C10 очень легка и компактна. Отличный выбор для работы из жилых комнат или небольших «переговорок» (менее 20 м2).

4 микрофона с шумоподавлением и динамик
Nuroum C10 оснащена 4 всенаправленными MEMS-микрофонами, которые эффективно подавляют шум и эхо благодаря алгоритму обработки звука на базе искусственного интеллекта. Окружающий шум, такой как звуки работы офисной техники, кондиционеров, гул от уличного трафика, устраняется, а голос в радиусе 4 метров улавливается и передается естественно. Технология полнодуплексной связи гарантирует, что каждый участник совещания будет слышен четко. Оптимизированный для частот речи динамик выделяет голоса участников и обеспечивает чистое и четкое звучание без искажений даже на высокой громкости.

USB Plug & Play, простое управление
Камера для видеоконференций Nuroum C10 подключается и питается от прилагаемого кабеля USB-C, в дополнение к нему в комплекте идет USB-A адаптер, который можно хранить в специальном углублении на дне камеры. Не требуется установка драйверов, не требуется сетевой адаптер питания. На верхней панели расположены 4 сенсорные кнопки: быстрое отключение камеры, отключение микрофонов и регулировка громкости. Кольцевая подсветка на верхней панели отображает рабочее состояние камеры, поэтому ваша конфиденциальность всегда под контролем.

Универсальная совместимость и широкое применение
USB-камера Nuroum C10 совместима с компьютерами под управлением Windows, MacOS, Linux и ChromeOS. Она бесперебойно работает со всеми существующими платформами для видеоконференций. Поддерживаемые разрешения: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Форматы кодирования: JPEG, MJPG, YUY2, H.264. Камера идеально подходит для видеоконференций, работы из дома, прямых трансляций, онлайн-обучения и т. д.

Удобные обновления прошивки
Программное обеспечение NearSync от Nuroum позволяет легко настраивать параметры изображения, такие как, например, яркость, и беспроблемно обновлять прошивку для внедрения новых функций. Приложение NearSync совместимо как с Windows, так и с MacOS, его можно загрузить на официальном сайте Nuroum.

Характеристики

  • Микрофон
    • Массив из 4 MEMS микрофонов с покрытием на 360°
    • Чувствительность: -26 dBFS (94 дБ SPL @ 1 кГц)
    • Соотношение сигнал / шум: 65 дБА
    • Эффективный радиус подбора: 3 м
  • Динамик
    • Мощность: 1.5 Вт (макс)
    • Частотный диапазон: 180 Гц - 20 кГц
    • Громкость: 80 +/- 3 дБ (в диапазоне 800 - 1500 Гц при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м)
  • Камера
    • Объектив 2.7 мм f/2.8
    • Матрица: 1/2.9", 2 Мп.
    • Угол обзора: 96°, 90°, 60° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
    • Автоэкспозиция: есть
    • Автоматический баланс белого: есть
    • Подавление мерцания: есть
    • Коррекция геометрии: есть
    • Макс. разрешение: 1920 х 1080
    • Поддержка UVC 1.1 / 1.5: есть
    • Поддержка YUV 360р 30 кадров/с
    • Поддержка MJPEG: 1080р 30 кадров/с
  • Аудио
    • Максимальный уровень шумоподавления: 18 дБ
    • Формирование направленности
    • Подавление эха и реверберации
    • Автоматический контроль громкости
  • Питание
    • USB 5В 0.5А (USB 2.0)
  • Размеры: 18.4 х 7.7 см
  • Вес: 384 г
  • Вес брутто: 530 г