Веб-камера (конференц-камера) Nearity Nuroum C10 предназначена для работы в небольших помещениях, у нее очень широкий угол обзора: 90° по горизонтали. Чувствительность подбора немного хуже по сравнению с Nuroum C20: эффективный радиус составляет 3 м вместо 4. Кроме того, Nuroum C10 очень легка и компактна. Отличный выбор для работы из жилых комнат или небольших «переговорок» (менее 20 м2).

4 микрофона с шумоподавлением и динамик

Nuroum C10 оснащена 4 всенаправленными MEMS-микрофонами, которые эффективно подавляют шум и эхо благодаря алгоритму обработки звука на базе искусственного интеллекта. Окружающий шум, такой как звуки работы офисной техники, кондиционеров, гул от уличного трафика, устраняется, а голос в радиусе 4 метров улавливается и передается естественно. Технология полнодуплексной связи гарантирует, что каждый участник совещания будет слышен четко. Оптимизированный для частот речи динамик выделяет голоса участников и обеспечивает чистое и четкое звучание без искажений даже на высокой громкости.

USB Plug & Play, простое управление

Камера для видеоконференций Nuroum C10 подключается и питается от прилагаемого кабеля USB-C, в дополнение к нему в комплекте идет USB-A адаптер, который можно хранить в специальном углублении на дне камеры. Не требуется установка драйверов, не требуется сетевой адаптер питания. На верхней панели расположены 4 сенсорные кнопки: быстрое отключение камеры, отключение микрофонов и регулировка громкости. Кольцевая подсветка на верхней панели отображает рабочее состояние камеры, поэтому ваша конфиденциальность всегда под контролем.

Универсальная совместимость и широкое применение

USB-камера Nuroum C10 совместима с компьютерами под управлением Windows, MacOS, Linux и ChromeOS. Она бесперебойно работает со всеми существующими платформами для видеоконференций. Поддерживаемые разрешения: 1920x1080, 1280x720, 640x480. Форматы кодирования: JPEG, MJPG, YUY2, H.264. Камера идеально подходит для видеоконференций, работы из дома, прямых трансляций, онлайн-обучения и т. д.

Удобные обновления прошивки

Программное обеспечение NearSync от Nuroum позволяет легко настраивать параметры изображения, такие как, например, яркость, и беспроблемно обновлять прошивку для внедрения новых функций. Приложение NearSync совместимо как с Windows, так и с MacOS, его можно загрузить на официальном сайте Nuroum.

Характеристики