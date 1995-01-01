Hamedal V20 – это HD конференц-камера с функцией отслеживания лиц на базе ИИ. Она имеет сверхширокий горизонтальный угол обзора 135° и поддерживает видеоконференции в формате высокой четкости 2K. Оснащенная передовыми алгоритмами ИИ, она может автоматически обнаруживать и отслеживать участников совещания. Благодаря встроенному массиву из 4 микрофонов типа MEMS она обеспечивает непревзойденное качество звука во время проведения конференции. Компактный и изысканный дизайн, подключение по USB (Plug and Play), гибкие варианты крепления и совместимость с основными платформами для конференц-связи делают ее идеальным выбором для небольших и средних переговорных залов.

Разрешение 2K и сверхширокоугольный объектив 135°

Hamedal V20 оснащена специально разработанным сверхширокоугольным объективом 135° и датчиком изображения Sony IMX, поддерживающим видеозвонки в формате HD 2K (1440р). Даже при максимальном цифровом увеличении сохраняется разрешение 720p, это гарантирует, что каждый участник останется видимым четко и ясно. Широкоугольная оптика без геометрических искажения и 5-кратный цифровой зум позволяют адаптировать камеру к различным по размеру залам.

Отслеживание лиц и тела целиком

Благодаря высокопроизводительному процессору с искусственным интеллектом, Hamedal V20 использует новейшие модели глубокого обучения на основе сжатых нейронных сетей (CNN) для распознавания и отслеживания всех участников, даже когда они прикрывают лицо рукой или носят медицинские маски. Функция автоматического кадрирования динамически корректирует композицию (сужает или расширяет угол обзора) в зависимости от количества и положения участников, устраняя необходимость каждый раз настраивать камеру вручную. Это позволяет пользователям сосредоточиться на самом совещании и значительно улучшает общее визуальное впечатление от конференции.

Интеллектуальный API для конференц-залов

Благодаря интеллектуальной технологии автоматического масштабирования V20, участников в конференц-зале можно увеличить без потери четкости. Используя эту возможность, ИТ-отделы могут использовать API компании производителя для определения фактического количества участников – ручной подсчет не требуется. Это экономит время и повышает эффективность совещаний.

Гибкая установка – минимальная настройка, широкая совместимость

Hamedal V20 предлагает несколько вариантов установки. Камера оснащена встроенным креплением на монитор и стандартным резьбовым гнездом 1/4" для установки на различные треноги и другие виды настольных креплений. Кроме того, камеру можно просто положить на любую ровную поверхность, завал горизонта при этом не произойдет. Благодаря подключению по USB Plug and Play и работе без драйверов, камера совместима с всеми популярными платформами, а ее развертывание на новом месте происходит быстро и просто.

Качество звука студийного уровня

Благодаря массиву из 4 микрофонов и запатентованным адаптивным алгоритмам формирования луча V20 – это не просто камера, это также записывающее устройство, способное обеспечить качество звука практически студийного уровня.

Характеристики

Камера

Объектив: 2.4 мм f/1.8

Фиксированный фокус

Матрица: Sony CMOS 1/2.8", 5 Мп.

Угол обзора по горизонтали: 135°

Автоматический цифровой зум до 5х

Видео

Коррекция геометрических искажений

Коррекция мерцания

Автоматическая экспозиция и баланс белого

Максимальное разрешение: QHD 1440p

Формат кодировки: YUV до 360 30р MJPEG до 1440 30p H264 до 1440 30p

Поддержка UVC 1.1 / 1.5

Прочие характеристики