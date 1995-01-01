Веб-камера Nearity Hamedal V20, 2K, ИИ отслеживание
Товар не найден
Описание
Hamedal V20 – это HD конференц-камера с функцией отслеживания лиц на базе ИИ. Она имеет сверхширокий горизонтальный угол обзора 135° и поддерживает видеоконференции в формате высокой четкости 2K. Оснащенная передовыми алгоритмами ИИ, она может автоматически обнаруживать и отслеживать участников совещания. Благодаря встроенному массиву из 4 микрофонов типа MEMS она обеспечивает непревзойденное качество звука во время проведения конференции. Компактный и изысканный дизайн, подключение по USB (Plug and Play), гибкие варианты крепления и совместимость с основными платформами для конференц-связи делают ее идеальным выбором для небольших и средних переговорных залов.
Разрешение 2K и сверхширокоугольный объектив 135°
Hamedal V20 оснащена специально разработанным сверхширокоугольным объективом 135° и датчиком изображения Sony IMX, поддерживающим видеозвонки в формате HD 2K (1440р). Даже при максимальном цифровом увеличении сохраняется разрешение 720p, это гарантирует, что каждый участник останется видимым четко и ясно. Широкоугольная оптика без геометрических искажения и 5-кратный цифровой зум позволяют адаптировать камеру к различным по размеру залам.
Отслеживание лиц и тела целиком
Благодаря высокопроизводительному процессору с искусственным интеллектом, Hamedal V20 использует новейшие модели глубокого обучения на основе сжатых нейронных сетей (CNN) для распознавания и отслеживания всех участников, даже когда они прикрывают лицо рукой или носят медицинские маски. Функция автоматического кадрирования динамически корректирует композицию (сужает или расширяет угол обзора) в зависимости от количества и положения участников, устраняя необходимость каждый раз настраивать камеру вручную. Это позволяет пользователям сосредоточиться на самом совещании и значительно улучшает общее визуальное впечатление от конференции.
Интеллектуальный API для конференц-залов
Благодаря интеллектуальной технологии автоматического масштабирования V20, участников в конференц-зале можно увеличить без потери четкости. Используя эту возможность, ИТ-отделы могут использовать API компании производителя для определения фактического количества участников – ручной подсчет не требуется. Это экономит время и повышает эффективность совещаний.
Гибкая установка – минимальная настройка, широкая совместимость
Hamedal V20 предлагает несколько вариантов установки. Камера оснащена встроенным креплением на монитор и стандартным резьбовым гнездом 1/4" для установки на различные треноги и другие виды настольных креплений. Кроме того, камеру можно просто положить на любую ровную поверхность, завал горизонта при этом не произойдет. Благодаря подключению по USB Plug and Play и работе без драйверов, камера совместима с всеми популярными платформами, а ее развертывание на новом месте происходит быстро и просто.
Качество звука студийного уровня
Благодаря массиву из 4 микрофонов и запатентованным адаптивным алгоритмам формирования луча V20 – это не просто камера, это также записывающее устройство, способное обеспечить качество звука практически студийного уровня.
Характеристики
Камера
- Объектив: 2.4 мм f/1.8
- Фиксированный фокус
- Матрица: Sony CMOS 1/2.8", 5 Мп.
- Угол обзора по горизонтали: 135°
- Автоматический цифровой зум до 5х
Видео
- Коррекция геометрических искажений
- Коррекция мерцания
- Автоматическая экспозиция и баланс белого
- Максимальное разрешение: QHD 1440p
- Формат кодировки:
- YUV до 360 30р
- MJPEG до 1440 30p
- H264 до 1440 30p
- Поддержка UVC 1.1 / 1.5
Прочие характеристики
- Размеры: 72 х 40 х 37 мм
- Размеры упаковки: 251 х 147 х 82 мм
- Вес: 170 г
- Вес с упаковкой: 720 г
- Подключение: гнездо USB 2.0 Type-C
- Питание: от компьютера, 5В 1А
- Поддерживаемые системы: Windows, Mac OS, Linux