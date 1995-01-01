Веб-камера Nearity NearStream VM20, 4K, 10х опт. зум, HDMI, USB, Ethernet
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Описание
NearStream VM20 – профессиональная вещательная 4К камера с 10-кратным оптическим зумом, 8-капсюльным 360° микрофоном и поддержкой мультикамерной трансляции. Несколько вариантов подключения: к компьютеру через USB-C, в внешнему монитору / микшеру / свитчеру по HDMI или напрямую в интернет через RJ-45 Ethernet порт (протоколы RTSP / RTMP / RTMPS).
Кристально чистое изображение 4K и 40-кратный гибридный зум
Эта стриминговая камера, оснащенная сенсором Sony Starvis, превосходно работает в условиях слабого освещения, обеспечивая превосходную четкость и высокую детализацию изображения 4K. Она обеспечивает невероятный 40-кратный гибридный зум (10-кратный оптический + 4-кратный цифровой), позволяющий снимать даже с больших расстояний, что может быть полезно в больших залах, лекториях и так далее.
Различные варианты подключения и простая настройка
Камера поддерживает три варианта кабельного подключения: HDMI, USB и RJ45. Эта гибкость обеспечивает безупречную интеграцию с различными устройствами. Благодаря поддержке протокола RTSP камера позволяет легко вести трансляции на различные стриминговые платформы.
Поддержка многокамерной конфигурации и различных ракурсов съемки
С легкостью создавайте профессиональную систему для стриминга, подключив несколько камер VM20. Снимайте динамичные кадры с разных ракурсов, добавляя креативности в вашу трансляцию. Камера легко интегрируется в вашу существующую систему для стриминга или записи. Она оснащена стандартным монтажным отверстием 1/4", что позволяет легко устанавливать ее на штативы, стойки и другие крепления для съемки в горизонтальной и вертикальной ориентации или в положении сверху вниз.
Пульт дистанционного управления и предустановленные режимы
Управляйте съемкой на расстоянии с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления. Регулируйте зум, устанавливайте предустановленные положения и настраивайте параметры изображения в режиме реального времени. Благодаря порту HDMI вы можете контролировать изображение по внешнему монитору или даже домашнему телевизору. Пульт также позволяет переключаться между несколькими камерами VM20.
360° аудио, шумоподавление с искусственным интеллектом, вход для внешнего микрофона 3.5 мм
8 MEMS микрофонов, расположенных в ряд на верхней панели обеспечивают круговую запись на 360° в радиусе 5 метров. Встроенная технология шумоподавления на базе искусственного интеллекта устраняет нежелательные фоновые шумы, обеспечивая чёткий и чистый звук. Вы также можете использовать внешний микрофон через аудиовход 3.5 мм, что обеспечивает ещё большую гибкость для профессиональных трансляций.
Характеристики
- Разрешение видеозаписи: 4К 30р
- Оптический зум: 10х
- Автофокус: есть, с определением лиц или по центральной точке
- Автокадрирование: есть
- Формат записи: MJPEG
- Аудио: 8 MEMS микрофонов + аудиовход 3.5 мм
- Интеллектуальное шумоподавление: есть
- Питание: через USB-C порт
- Встроенный аккумулятор: нет
- Выходы: USB-C, HDMI Type A, RJ45
- Поддержка OBS и RTSP / RTMP / RTMPS: есть
- Комплектация: камера, пульт ДУ, USB-C кабель
- Размеры: 13.5 х 9.2 х 7.1 см
- Вес: 590 г