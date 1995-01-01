NearStream VM20 – профессиональная вещательная 4К камера с 10-кратным оптическим зумом, 8-капсюльным 360° микрофоном и поддержкой мультикамерной трансляции. Несколько вариантов подключения: к компьютеру через USB-C, в внешнему монитору / микшеру / свитчеру по HDMI или напрямую в интернет через RJ-45 Ethernet порт (протоколы RTSP / RTMP / RTMPS).

Кристально чистое изображение 4K и 40-кратный гибридный зум

Эта стриминговая камера, оснащенная сенсором Sony Starvis, превосходно работает в условиях слабого освещения, обеспечивая превосходную четкость и высокую детализацию изображения 4K. Она обеспечивает невероятный 40-кратный гибридный зум (10-кратный оптический + 4-кратный цифровой), позволяющий снимать даже с больших расстояний, что может быть полезно в больших залах, лекториях и так далее.

Различные варианты подключения и простая настройка

Камера поддерживает три варианта кабельного подключения: HDMI, USB и RJ45. Эта гибкость обеспечивает безупречную интеграцию с различными устройствами. Благодаря поддержке протокола RTSP камера позволяет легко вести трансляции на различные стриминговые платформы.

Поддержка многокамерной конфигурации и различных ракурсов съемки

С легкостью создавайте профессиональную систему для стриминга, подключив несколько камер VM20. Снимайте динамичные кадры с разных ракурсов, добавляя креативности в вашу трансляцию. Камера легко интегрируется в вашу существующую систему для стриминга или записи. Она оснащена стандартным монтажным отверстием 1/4", что позволяет легко устанавливать ее на штативы, стойки и другие крепления для съемки в горизонтальной и вертикальной ориентации или в положении сверху вниз.

Пульт дистанционного управления и предустановленные режимы

Управляйте съемкой на расстоянии с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления. Регулируйте зум, устанавливайте предустановленные положения и настраивайте параметры изображения в режиме реального времени. Благодаря порту HDMI вы можете контролировать изображение по внешнему монитору или даже домашнему телевизору. Пульт также позволяет переключаться между несколькими камерами VM20.

360° аудио, шумоподавление с искусственным интеллектом, вход для внешнего микрофона 3.5 мм

8 MEMS микрофонов, расположенных в ряд на верхней панели обеспечивают круговую запись на 360° в радиусе 5 метров. Встроенная технология шумоподавления на базе искусственного интеллекта устраняет нежелательные фоновые шумы, обеспечивая чёткий и чистый звук. Вы также можете использовать внешний микрофон через аудиовход 3.5 мм, что обеспечивает ещё большую гибкость для профессиональных трансляций.

Характеристики