NearStream V08AF – это компактная 4К веб-камера с автофокусом, широким динамическим диапазоном (HDR*), автоматическим кадрированием на базе ИИ и шумоподавлением. Она идеально подходит для различных сценариев, включая видеоконференции, онлайн-обучение, игровой стриминг и многое другое. Широкая совместимость (Windows / Mac / Linux / Chrome OS) и простая настройка делают её универсальным выбором.

Высокое качество изображения, честные 4К

4К матрица обеспечивает резкое, детализированное изображение. Функция расширенного динамического диапазона (HDR*) автоматически адаптируется, чтобы улучшить ваш внешний вид и качество фона при любых условиях освещения, будь то тусклый свет или прямые солнечные лучи.

Широкоугольный объектив

Объектив с полем зрения 95° позволяет захватить в кадр больше – например, когда вы участвуете в видеозвонке вместе с коллегами. При необходимости угол обзора можно сократить до 45° – через приложение NearSync Desktop, которое также позволит вручную настроить яркость, контрастность, насыщенность и цветовой баланс, если вас не устраивают результаты автоматического режима. Также можно переключить камеру из горизонтального режима в вертикальный.

Автофокус

Благодаря автоматической фокусировке вы можете показать во весь кадр небольшие предметы размером с визитку, и вся информация на них будет читаемой.

Умное шумоподавление

Камера оснащена чувствительным микрофоном, который подбирает звук на расстоянии до 3 метров. Шумоподавление на основе ИИ алгоритмов позволит в живом режиме устранить фоновые шумы (звуки машин, шумы от кондиционера и вентиляторов ПК).

Простая установка

NearStream V08AF является plug-and-play устройством. Просто подключите ее к компьютеру по USB и начинайте вещание.

Различные варианты монтажа

NearStream V08AF можно поставить на экран монитора или на какую-либо настольную подставку, стойку, штатив (стандартное монтажное гнездо 1/4").

* HDR режим доступен только в формате Full HD 60p