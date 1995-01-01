NearStream V02AF – это компактная и доступная веб-камера с автофокусом и интеллектуальным подавлением шума. Она хорошо подходит для различных сценариев, включая видеоконференции, онлайн-обучение, игровой стриминг и многое другое. Широкая совместимость (Windows / Mac / Linux / Chrome OS) и простая настройка делают её универсальным выбором.

Высокое качество изображения

Full HD с частотой 60 кадров в секунду обеспечивает четкое и плавное изображение без смаза, а благодаря автоматической фокусировке вы можете показать во весь кадр небольшие предметы (например, документ или визитку), вся информация на них будет читаемой.

Широкоугольный объектив

Объектив с полем зрения 95° позволяет захватить в кадр больше – например, когда вы участвуете в видеозвонке вместе с коллегами. При необходимости угол обзора можно сократить до 60° – через приложение NearSync Desktop, которое также позволит вручную настроить яркость, контрастность, насыщенность и цветовой баланс, если вас не устраивают результаты автоматического режима. Также можно переключить камеру из горизонтального режима в вертикальный.

Умное шумоподавление

Камера оснащена чувствительным микрофоном, который подбирает звук на расстоянии до 3 метров. Шумоподавление на основе ИИ алгоритмов позволит в живом режиме устранить фоновые шумы (звуки машин, шумы от кондиционера и вентиляторов ПК).

Простая установка

NearStream V02AF является plug-and-play устройством. Просто подключите ее к компьютеру по USB и начинайте вещание.

Различные варианты монтажа

NearStream V02AF можно поставить на экран монитора или на какую-либо настольную подставку, стойку, штатив (стандартное монтажное гнездо 1/4").