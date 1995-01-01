NearStream AWM20 – универсальная беспроводная микрофонная система, которую можно подключить как к фотоаппаратам и и видеокамерам, так и к компьютерам и смартфонам: в комплекте идет 3 кабеля (3.5 мм TRS, 3.5 мм TRRSб USB-C) и адаптер на Lightning. Микрофон крепится на одежду при помощи клипсы, а приемник устанавливается в башмак для аксессуаров. Дальность действия составляет 200 метров при условии отсутствия помех или 50 метров с помехами. Система выпускается в двух вариантах комплектации:

AWM20T: 2 микрофона и зарядный кейс

AWM20D: 1 микрофон, без кейса

Благодаря цветному монитору на приемнике вы можете с легкостью контролировать такие параметры как состояние соединения с микрофонами и уровень их заряда, уровень заряда самого приемника, уровни звука по правому и левому каналу. Для точного мониторинга звука можно подключить наушники (гнездо 3.5 мм). У микрофонов также имеется гнездо 3.5 мм для подключения «петличек», если нужно сделать их менее заметными на одежде.

Интеллектуальный фильтр шума отсеивает такие посторонние звуки как гул ветра, шумы от автомобилей, разговоры на заднем плане и так далее, поэтому систему можно использовать даже для прямых трансляций из людных мест.

Зарядный кейс позволяет 2 раза перезарядить приемник и передатчики, что обеспечивает около 20 часов записи без доступа к розетке.

При всех своих полюсах система NearStream AWM20 остается доступной даже для начинающих пользователей.

Характеристики