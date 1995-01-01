Беспроводная система Nearity NearStream AWM20D, 1 микрофон, 3.5 мм + USB-C + Lightning
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Описание
NearStream AWM20 – универсальная беспроводная микрофонная система, которую можно подключить как к фотоаппаратам и и видеокамерам, так и к компьютерам и смартфонам: в комплекте идет 3 кабеля (3.5 мм TRS, 3.5 мм TRRSб USB-C) и адаптер на Lightning. Микрофон крепится на одежду при помощи клипсы, а приемник устанавливается в башмак для аксессуаров. Дальность действия составляет 200 метров при условии отсутствия помех или 50 метров с помехами. Система выпускается в двух вариантах комплектации:
- AWM20T: 2 микрофона и зарядный кейс
- AWM20D: 1 микрофон, без кейса
Благодаря цветному монитору на приемнике вы можете с легкостью контролировать такие параметры как состояние соединения с микрофонами и уровень их заряда, уровень заряда самого приемника, уровни звука по правому и левому каналу. Для точного мониторинга звука можно подключить наушники (гнездо 3.5 мм). У микрофонов также имеется гнездо 3.5 мм для подключения «петличек», если нужно сделать их менее заметными на одежде.
Интеллектуальный фильтр шума отсеивает такие посторонние звуки как гул ветра, шумы от автомобилей, разговоры на заднем плане и так далее, поэтому систему можно использовать даже для прямых трансляций из людных мест.
При всех своих полюсах система NearStream AWM20 остается доступной даже для начинающих пользователей.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная микрофонная система
|Механизм акустического преобразования:
|электретный конденсатор
|Направленность:
|всенаправленная
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|ВЧ фильтр:
|интеллектуальное шумоподавление, отключаемое
|Максимум звукового давления (SPL):
|112 дБ
|Комплектация:
|1 микрофон, 1 приемник, кабель USB-C - USB-C, кабель 3.5 мм TRS - 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRS - 3.5 мм TRRS, адаптер Lightning, ворсовая ветрозащита, кабель USB-А / -С для зарядки, чехол
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая 2.4 ГГц
|Число каналов:
|2
|Дальность действия:
|без помех: 200 м, с помехами: 50 м
|Передатчик
|Входы:
|3.5 мм микрофонный
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор
|Время работы:
|до 7 часов
|Размеры:
|52.5 х 25 х 10 мм
|Приемник
|Выходы:
|3.5 мм аналоговый, USB-C цифровой, 3.5 мм на наушники
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор
|Время работы:
|до 6 часов
|Размеры:
|48.5 х 34 х 12 мм
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай