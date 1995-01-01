Беспроводная система Nearity NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
Товар не найден
Описание
Беспроводная микрофонная система базового уровня: максимальная дальность 10 м, 1-уровневое шумоподавление, не предусмотрена регулировка громкости, зарядный кейс и магнитные крепления, в комплекте нет ворсовых ветровых экранов. Тем не менее, за небольшую сумму вы получаете комплект из 2 микрофонов и приемника, который совместим со смартфонами Apple и Android, а также с компьютерами и ноутбуками (Windows и MacOS), оснащенными входом USB-C.
Система может использоваться для записи коротких роликов в социальные сети, стриминга, онлайн-конференций, записи видеоблогов и так далее. Производитель обещает достаточно высокое качество звука: 48 кГц 24 бита с соотношением сигнал/шум 70 дБ.
Управление крайне простое: подключите приемник к вашему смартфону или компьютеру (для устройств с разъемом Lightning есть переходник), затем нажмите кнопку включения на микрофоне – запись пошла. Длинное нажатие на выключатель включает цифровое шумоподавление (индикатор на микрофоне постоянно горит зеленым). Емкости встроенных аккумуляторов хватает приблизительно на 6 часов, что более чем достаточно даже для долгих стримов. Микрофоны заряжаются через USB-C разъем, а на приемнике имеется сквозной порт USB-C для подзарядки телефона во время использования.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная микрофонная система
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Соотношение сигнал / шум:
|70 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|24 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|115 дБ
|Регулировка уровня:
|нет
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц 24 бита
|Подключение:
|USB-C, Lightning
|Комплектация:
|2 микрофона, приемник, адаптер Lightning, кабель USD, кейс
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|Bluetooth 2.4 ГГц
|Число каналов:
|2
|Дальность действия:
|10 м (при отсутствии радиопомех, прямая линия видимости)
|Максимальная задержка:
|20 мс
|Передатчик
|Входы:
|нет
|Питание:
|встроенный аккумулятор 80 мАч
|Время работы:
|до 6 часов
|Приемник
|Выходы:
|сквозной USB-C порт для зарядки телефона
|Питание:
|от устройства
|Время работы:
|не ограничено
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай