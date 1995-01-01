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Беспроводная система Nearity NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning

  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
  • NearStream AWM10T-P: 2 микрофона, приемник USB-C + адаптер Lightning
Код товара:УТ-00085628
Артикул:AW-AWM10T-P

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводная микрофонная система базового уровня: максимальная дальность 10 м, 1-уровневое шумоподавление, не предусмотрена регулировка громкости, зарядный кейс и магнитные крепления, в комплекте нет ворсовых ветровых экранов. Тем не менее, за небольшую сумму вы получаете комплект из 2 микрофонов и приемника, который совместим со смартфонами Apple и Android, а также с компьютерами и ноутбуками (Windows и MacOS), оснащенными входом USB-C.

Система может использоваться для записи коротких роликов в социальные сети, стриминга, онлайн-конференций, записи видеоблогов и так далее. Производитель обещает достаточно высокое качество звука: 48 кГц 24 бита с соотношением сигнал/шум 70 дБ.

Управление крайне простое: подключите приемник к вашему смартфону или компьютеру (для устройств с разъемом Lightning есть переходник), затем нажмите кнопку включения на микрофоне – запись пошла. Длинное нажатие на выключатель включает цифровое шумоподавление (индикатор на микрофоне постоянно горит зеленым). Емкости встроенных аккумуляторов хватает приблизительно на 6 часов, что более чем достаточно даже для долгих стримов. Микрофоны заряжаются через USB-C разъем, а на приемнике имеется сквозной порт USB-C для подзарядки телефона во время использования.

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: беспроводная микрофонная система
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал / шум: 70 дБ
Эквивалентный уровень шума: 24 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 115 дБ
Регулировка уровня: нет
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 24 бита
Подключение: USB-C, Lightning
Комплектация: 2 микрофона, приемник, адаптер Lightning, кабель USD, кейс
Беспроводная система
Тип передачи: Bluetooth 2.4 ГГц
Число каналов: 2
Дальность действия: 10 м (при отсутствии радиопомех, прямая линия видимости)
Максимальная задержка: 20 мс
Передатчик
Входы: нет
Питание: встроенный аккумулятор 80 мАч
Время работы: до 6 часов
Приемник
Выходы: сквозной USB-C порт для зарядки телефона
Питание: от устройства
Время работы: не ограничено
Страна производства
Страна производства: Китай