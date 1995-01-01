Беспроводная микрофонная система базового уровня: максимальная дальность 10 м, 1-уровневое шумоподавление, не предусмотрена регулировка громкости, зарядный кейс и магнитные крепления, в комплекте нет ворсовых ветровых экранов. Тем не менее, за небольшую сумму вы получаете комплект из 2 микрофонов и приемника, который совместим со смартфонами Apple и Android, а также с компьютерами и ноутбуками (Windows и MacOS), оснащенными входом USB-C.

Система может использоваться для записи коротких роликов в социальные сети, стриминга, онлайн-конференций, записи видеоблогов и так далее. Производитель обещает достаточно высокое качество звука: 48 кГц 24 бита с соотношением сигнал/шум 70 дБ.

Управление крайне простое: подключите приемник к вашему смартфону или компьютеру (для устройств с разъемом Lightning есть переходник), затем нажмите кнопку включения на микрофоне – запись пошла. Длинное нажатие на выключатель включает цифровое шумоподавление (индикатор на микрофоне постоянно горит зеленым). Емкости встроенных аккумуляторов хватает приблизительно на 6 часов, что более чем достаточно даже для долгих стримов. Микрофоны заряжаются через USB-C разъем, а на приемнике имеется сквозной порт USB-C для подзарядки телефона во время использования.

Характеристики