Описание

В данный комплект входит: баритовая фотобумага Славич Унибром 160 БП тонкая гладкая глянцевая нормальной контрастности, 10х15 см, 10 листов, а также все необходимое для ее проявки: проявитель Стандартный-1 (СТ-1), порошок на 0.5 л раствора, быстрый кислый фиксаж (БКФ) на 0.5 л раствора, 3 пластиковых ванночки, пинцет, 1 пара одноразовых перчаток и инструкция по применению. От вас требуется только фотоувеличитель, проявленная фотопленка и темная комната для работы.

«Унибром 160 БП» – фотобумага общего назначения для контактной и проекционной печати. Баритовая (картонная) подложка. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия.

Размер: 10 х 15 см

Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200

Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90

Подложка: баритовая подложка (БП)

Поверхность: глянцевая (ГЛ)

Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)

Контрастность: нормальная (Н)

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, желательно 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

СТ-1 (Проявитель Чибисова) – классический проявитель для обработки черно-белых фотобумаг. Назван по имени разработчика — профессора К. В. Чибисова. Это универсальный проявитель, который также можно применять для обработки негативной чёрно-белой фотоплёнки и фотопластин.

Быстрый кислый фиксаж «БКФ» – универсальный закрепитель для химико-фотографической обработки черно-белых фотобумаг и фотопленок. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения.