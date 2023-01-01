Фотобумага Славич Унибром 160 БП 10х15 см 10 л. + набор для проявки, серая коробка
Код товара : УТ-00066513
Артикул : 44239
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Описание
В данный комплект входит: баритовая фотобумага Славич Унибром 160 БП тонкая гладкая глянцевая нормальной контрастности, 10х15 см, 10 листов, а также все необходимое для ее проявки: проявитель Стандартный-1 (СТ-1), порошок на 0.5 л раствора, быстрый кислый фиксаж (БКФ) на 0.5 л раствора, 3 пластиковых ванночки, пинцет, 1 пара одноразовых перчаток и инструкция по применению. От вас требуется только фотоувеличитель, проявленная фотопленка и темная комната для работы.
«Унибром 160 БП» – фотобумага общего назначения для контактной и проекционной печати. Баритовая (картонная) подложка. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия.
- Размер: 10 х 15 см
- Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
- Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90
- Подложка: баритовая подложка (БП)
- Поверхность: глянцевая (ГЛ)
- Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
- Контрастность: нормальная (Н)
- Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
- Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
- Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
- Температура обработки: 20° С
- Время промывки: длительное, желательно 30 - 40 мин.
- Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.
СТ-1 (Проявитель Чибисова) – классический проявитель для обработки черно-белых фотобумаг. Назван по имени разработчика — профессора К. В. Чибисова. Это универсальный проявитель, который также можно применять для обработки негативной чёрно-белой фотоплёнки и фотопластин.
Быстрый кислый фиксаж «БКФ» – универсальный закрепитель для химико-фотографической обработки черно-белых фотобумаг и фотопленок. Поставляется в виде порошковой смеси для самостоятельного разведения.