Штатив Manfrotto MT190X3
Код товара : УТ-00005413
Артикул : MT190X3
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Высота со сложенной центральной штангой, см
135
Длина в сложенном положении
59 см
Диаметр ног
26, 22, 19 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
2.325
Описание
Обновленный штатив 190 серии, достаточно легкий и устойчивый для профессионального использования. Новые замки отличаются удобством использования и повышенной устойчивостью к складыванию. Другое нововведение - боковое гнездо Easy Link для крепления опциональных кронштейнов для аксессуаров (продаются отдельно). В отличие от моделей X-PRO, у него нет наклона центральной штанги и нет пузырькового уровня на верхней площадке. В комплекте идет короткий адаптер для использования из нижнего положения (минимальная высота составляет всего 9 см).
Изготавливается в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.