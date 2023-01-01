Обновленный штатив 190 серии, достаточно легкий и устойчивый для профессионального использования. Новые замки отличаются удобством использования и повышенной устойчивостью к складыванию. Другое нововведение - боковое гнездо Easy Link для крепления опциональных кронштейнов для аксессуаров (продаются отдельно). В отличие от моделей X-PRO, у него нет наклона центральной штанги и нет пузырькового уровня на верхней площадке. В комплекте идет короткий адаптер для использования из нижнего положения (минимальная высота составляет всего 9 см).