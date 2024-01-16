Микрофон Mirfak MC1P петличный, 3.5 мм TRRS
Код товара:УТ-00051590
Артикул:MC1P
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ> 70 дБ
Механизм акустического преобразованияэлектретный конденсатор
Выходное сопротивление2200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ110 дБ
Чувствительность-32 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, крепление-крокодильчик, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц70 Гц
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRRS
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Всенаправленный петличный микрофон для мобильных устройств и компьютеров. Всенаправленный охват на 360° позволяет не беспокоиться за положение микрофона на одежде во время записи. Длинный кабель (3 метра) обеспечивает достаточное расстояние при съемке с вытянутой руки или с настольного штатива. Встроенный кабель заканчивается штекером 3.5 мм TRRS: такой можно подключить к большинству смартфонов, а также к ноутбукам и некоторым моделям iPad. Микрофон использует питание от подключенного устройства.