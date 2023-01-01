Карманный штатив для компактных камер, камер со сменной оптикой и зеркальных камер начального уровня. В сложенном положении может использоваться как удобная рукоятка для записи видео. Управление очень простое: нажатие кнопки освобождает шаровую головку и позволяет изменить положение камеры, отпустив кнопку, вы фиксируете камеру. Штатив отличается высоким качеством материалов и исполнения, по сравнению с различными китайскими аналогами.