Штатив Manfrotto Pixi настольный, красный
Код товара : УТ-00005419
Артикул : MTPIXI-RD
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
нержавеющая сталь, пластик
Максимальная высота
13.5 см
Длина в сложенном положении
18.5 см
Физические характеристики
Вес
190 г
Вес (брутто), г
0.190
Описание
Карманный штатив для компактных камер, камер со сменной оптикой и зеркальных камер начального уровня. В сложенном положении может использоваться как удобная рукоятка для записи видео. Управление очень простое: нажатие кнопки освобождает шаровую головку и позволяет изменить положение камеры, отпустив кнопку, вы фиксируете камеру. Штатив отличается высоким качеством материалов и исполнения, по сравнению с различными китайскими аналогами.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.