Обратите внимание: моноподы MVMXPRO500 комплектуются головкой MVH500AH, но она отличается от версии MVH500AH, продающейся отдельно или в комплектах со штативами. У головки, идущей в комплекте с моноподом, отсутствует возможность панорамирования: плавность вращения обеспечивается жидкостной базой.

Уникальное основание с жидкостным картриджем (технология FLUIDTECH) обеспечивает плавность наклона всего монопода вперед-назад или вправо-влево. Например, для таких приемов съемки, как «выглядывание из-за угла», плавный наезд сверху-вниз или, наоборот, плавный отъезд вверх, и так далее. Дополнительная устойчивость достигается благодаря трем небольшим складывающимся ножкам, которые оказывают значительную помощь несмотря на их миниатюрный размер.

Система Quick Power Lock гарантирует быстрое и жесткое запирание замков, которое возможно осуществить одной рукой. Замки подтягиваются с помощью ключа Torx 25, идущего в комплекте. Резиновая утеплительная накладка обеспечивает надежный захват и имеет больший срок службы по сравнению с накладками из пенки, которые использовались раньше. MVMXPRO500 раскладывается более чем на 2 метра, позволяя вести оператору съемку над головой, что может быть особенно полезно в многолюдных пространствах. D-образная форма трубок защищает от проворота трубки при быстрых панорамирующих движениях.

В комплекте используется головка MVH500AH, обладательница дизайнерской награды Red Dot. Жидкостные картриджи в головке обеспечивают максимальную плавность наклона камеры. Система контрбаланса облегчает использование тяжелого оборудования, в особенности со смещенным центром тяжести. Длинная площадка 500PLONG также позволяет лучше сбалансировать камеру на моноподе. Устройство крепления для быстросъемной площадки позволяет ставить камеру на монопод сверху, а не заводить со стороны. Левая сторона головки имеет гнездо EasyLink (резьба 3/8"), куда можно установить дополнительный аксессуар (например, лампу или внешний монитор) на поворотном кронштейне.

Монопод Manfrotto MVMXPRO500 ориентирован на требовательных видеооператоров, использующих беззеркальные камеры или профессиональные камкордеры, которым нужно легкое и компактное решение для съемки практически на ходу, репортажной работы, быстрых перемещений налегке. MVMXPRO500 занимает мало места в багаже и подготавливается к работе за считанные секунды.

Данный монопод заменяет в производстве популярную модель MVM500A, признанную многими лучшим моноподом для видеосъемки. По сравнению с ней, здесь улучшены замки и накладка-утеплитель, а также усовершенствовано жидкостное основание.

Комплектация: монопод, площадка 500PLONG, инструкция.