Монопод Manfrotto Element MII Video, алюминиевый (уцененный)
Товар не найден
Характеристики
Описание
Видеомонопод Element MII ориентирован на любительскую видеосъемку начинающего видеографа и идеален для съемки динамических сюжетов, например, свадьбы, корпоративного видео, интервью, документальных фильмов, когда важны гибкость и точность управления. Компактный, легкий видеомонопод сочетает функциональность, интуитивно понятную настройку, точное управление. Он подходит для беззеркальных и зеркальных камер начального и среднего уровня.
Снабжен цанговыми фиксаторами. Они удобны в установке и регулировке положения ноги монопода, компактны и позволяют быстро разложить секции ноги. Цанговые фиксаторы идеально подходят для путешествий. Полностью складные ножки основания монопода делают его максимально компактным, удобным, чтобы его можно было взять с собой везде. Наклонное положение монопода можно использовать при работе на неровной поверхности. Это позволяет делать плавные проводки в различных условиях.
Видеомонопод обеспечивает особую плавность и контроль панорамирования, позволяет снимать под разными углами благодаря жидкостному картриджу в основании
Монопод выполнен в легком алюминиевом корпусе, отличается жесткостью в полностью разложенном состоянии, рассчитан на нагрузку до 16 кг. Полностью складные ножки и секционный дизайн делают его суперкомпактным. Рабочая высота в разложенном состоянии 128 см. Видеомонопод идеален для путешествий, гарантирует лучшую устойчивость в своем сегменте.
|Характеристики
|Головка:
|нет в комплекте, винты 1/4"-20 и 3/8"-16
|Пузырьковый уровень:
|нет
|Количество секций:
|4
|Диаметр ног:
|12, 15.5, 19, 22.5, 26 мм
|Максимальная нагрузка:
|16 кг
|Максимальная высота:
|128 см.
|Длина в сложенном положении:
|50,5 см
|Материал:
|алюминий, пластик
|Физические характеристики
|Вес:
|670 гр.