Manfrotto Befree Live - самая маленькая, легкая и недорогая из головок Manfrotto с жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавность наклона и панорамирования, столь важную при съемке видео. Длинная быстросъемная площадка позволяет настроить положение для камер со смещенным центром тяжести. В отличие от более дорогих головок, здесь отсутствует система контрбаланса: головка рассчитана преимущественно на использование с легкими камерами, хотя предел безопасной нагрузки составляет 4 кг. Сила сопротивления при наклоне и панорамировании фиксированная, не изменяется. Складываемая и съемная ручка обеспечивает компактность при транспортировке. Плоская установочная площадка позволяет использовать головку с моноподами, фотоштативами, слайдерами и другими опорами.

Для простого выравнивания головки по уровню на неровной поверхности рекомендуется использовать шаровый переходник, такой как Manfrotto 438 (продается отдельно). Головка также составляет идеальную пару с новыми штативами серии Befree Live, у которых подобный переходник встроен в центральную штангу.

Сравнительно невысокая цена делает головку Manfrotto Befree Live (MVH400AH) доступной для всех тех, кто не занимается профессиональной съемкой видео, но хотел бы улучшить качество своих видеороликов. Это также превосходный вариант для путешествий налегке.