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Монопод Manfrotto MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг

  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
  • MPMXPROC4, карбоновый, до 20 кг
Код товара:УТ-00068544
Артикул:MPMXPROC4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональный легкий карбоновый монопод серии XPRO. Выдерживает нагрузку до 20 кг при собственном весе всего 0.65 кг. 100% карбоновые ноги обеспечивают высокую прочность и поглощение микроколебаний, идущих от пола или земли. Усовершенствованные клипсовые замки Quick Power Lock фиксируются быстро и надежно, без возможности случайного раскрытия. Новый дизайн резиновой накладки: более долговечный и обеспечивающий лучшее сцепление (по сравнению с классическими поролоновыми накладками). Штативный винт двусторонний, с резьбой 1/4'' и 3/8'': камеру можно установить как напрямую, так и через штативную головку (рекомендуется головка 234RC).

Резиновый наконечник можно заменить на жидкостную базу FLUIDTECH MVMXPROBASE (продается отдельно).