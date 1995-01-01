Профессиональный легкий карбоновый монопод серии XPRO. Выдерживает нагрузку до 20 кг при собственном весе всего 0.65 кг. 100% карбоновые ноги обеспечивают высокую прочность и поглощение микроколебаний, идущих от пола или земли. Усовершенствованные клипсовые замки Quick Power Lock фиксируются быстро и надежно, без возможности случайного раскрытия. Новый дизайн резиновой накладки: более долговечный и обеспечивающий лучшее сцепление (по сравнению с классическими поролоновыми накладками). Штативный винт двусторонний, с резьбой 1/4'' и 3/8'': камеру можно установить как напрямую, так и через штативную головку (рекомендуется головка 234RC).

Резиновый наконечник можно заменить на жидкостную базу FLUIDTECH MVMXPROBASE (продается отдельно).