Описание

Manfrotto 290 Light отличается от своих собратьев по 290-й серии меньшим весом и меньшими размерами, что сможет оценить любой фотограф или оператор, часто работающий на выезде. Ножки у 290 Light имеют только 2 угла наклона, а центральная штанга не имеет наклонного механизма, - такое упрощение конструкции позволило не только снизить вес, но и уменьшить ее себестоимость. Грузоподъемность находится на том же уровне (4 кг), чего с запасом хватает для профессиональных зеркальных камер с любыми объективами, кроме совсем экзотичных сверхдлиннофокусных моделей. Как и другие штативы Manfrotto, 290 Light изготавливается в Италии и имеет расширенную 10-летнюю гарантию (требуется регистрация покупки на сайте производителя).

Manfrotto Befree Live - самая маленькая, легкая и недорогая из головок Manfrotto с жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавность наклона и панорамирования, столь важную при съемке видео. Длинная быстросъемная площадка позволяет настроить положение для камер со смещенным центром тяжести. В отличие от более дорогих головок, здесь отсутствует система контрбаланса: головка рассчитана преимущественно на использование с легкими камерами, хотя предел безопасной нагрузки составляет 4 кг. Сила сопротивления при наклоне и панорамировании фиксированная, не изменяется. Складываемая и съемная ручка обеспечивает компактность при транспортировке. Плоская установочная площадка позволяет использовать головку с моноподами, фотоштативами, слайдерами и другими опорами.

Для легкого и быстрого выравнивания камеры по горизонту рекомендуется приобрести шаровый адаптер Manfrotto 438, который устанавливается под головку и позволяет компенсировать наклон до 10°.