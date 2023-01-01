Штатив Manfrotto 290 Light с 2D видеоголовкой Befree Live (MK290LTA3-V)
Код товара : УТ-00014515
Артикул : MK290LTA3-V
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, для видеосъемки, с жидкостным картриджем
Материал
алюминий
Углы наклона ног
23°, 51°
Пузырьковый уровень
На головке
Высота со сложенной центральной штангой, см
127
Длина в сложенном положении
59.5 см
Диаметр ног
15.5, 19, 22.5 мм
Физические характеристики
Вес
1.8 кг
Вес (брутто), г
1.800
Описание
Manfrotto 290 Light отличается от своих собратьев по 290-й серии меньшим весом и меньшими размерами, что сможет оценить любой фотограф или оператор, часто работающий на выезде. Ножки у 290 Light имеют только 2 угла наклона, а центральная штанга не имеет наклонного механизма, - такое упрощение конструкции позволило не только снизить вес, но и уменьшить ее себестоимость. Грузоподъемность находится на том же уровне (4 кг), чего с запасом хватает для профессиональных зеркальных камер с любыми объективами, кроме совсем экзотичных сверхдлиннофокусных моделей. Как и другие штативы Manfrotto, 290 Light изготавливается в Италии и имеет расширенную 10-летнюю гарантию (требуется регистрация покупки на сайте производителя).
Manfrotto Befree Live - самая маленькая, легкая и недорогая из головок Manfrotto с жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавность наклона и панорамирования, столь важную при съемке видео. Длинная быстросъемная площадка позволяет настроить положение для камер со смещенным центром тяжести. В отличие от более дорогих головок, здесь отсутствует система контрбаланса: головка рассчитана преимущественно на использование с легкими камерами, хотя предел безопасной нагрузки составляет 4 кг. Сила сопротивления при наклоне и панорамировании фиксированная, не изменяется. Складываемая и съемная ручка обеспечивает компактность при транспортировке. Плоская установочная площадка позволяет использовать головку с моноподами, фотоштативами, слайдерами и другими опорами.
Для легкого и быстрого выравнивания камеры по горизонту рекомендуется приобрести шаровый адаптер Manfrotto 438, который устанавливается под головку и позволяет компенсировать наклон до 10°.