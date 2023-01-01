Описание

Головка с жидкостным картриджем для начинающих видеооператоров, для фотографов с зеркальными камерами, которые хотят попробовать себя в видеозаписи, а также для наблюдения с помощью зрительных труб, когда требуется постоянное движение трубы (например, при наблюдении за птицами). XPRO - единственная компактная жидкостная головка с изменяемой "жесткостью" движения. Переключатель имеет два положения: "мягкое" и "жесткое", для комфортного использования с различным оборудованием. В отличие от шаровых или 3D головок для фотосъемки, головки с жидкостным картриджем обеспечивают идеально плавное перемещение, что критично для видеосъемки.

Головка XPRO отличается небольшим весом - всего 760 г, и при этом выдерживает оборудование весом до 4 кг. Панорамирование и наклон имеют отдельные запирающие замки, что позволяет перемещать оборудование только в 1 выбранной плоскости. Диапазон наклона: от -60° до 90°, панорамное вращение: все 360°. Центр тяжести: 55 мм. Крепление к штативу: гнездо для стандартного винта 3/8". В качестве съемной площадки используется площадка Manfrotto 200PL - наверное, самая распространенная быстросъемная площадка в мире фотографии. Благодаря этому вам не придется менять площадки при переключении от фотосъемки к съемке видео и обратно, достаточно поменять только саму головку.

Головка Manfrotto MHXPRO-2W изготавливается в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.