Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная головка Manfrotto MHMINIBALL Mini Ball Head, до 1 кг

  • MHMINIBALL Mini Ball Head, до 1 кг
  • MHMINIBALL Mini Ball Head, до 1 кг
  • MHMINIBALL Mini Ball Head, до 1 кг
Код товара:УТ-00068547
Артикул:MHMINIBALL

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Малая алюминиевая шаровая голова подходит для компактных фотоаппаратов, небольших беззеркальных камер, а также для крепления аксессуаров (например, вспышек или осветителей постоянного света). Верхний винт стандартный, 1/4"-20, снизу штативное гнездо такого же размера. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°.