Малая алюминиевая шаровая голова подходит для компактных фотоаппаратов, небольших беззеркальных камер, а также для крепления аксессуаров (например, вспышек или осветителей постоянного света). Верхний винт стандартный, 1/4"-20, снизу штативное гнездо такого же размера. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°.
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