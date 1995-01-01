Штативная головка Manfrotto MHMINIBALL Mini Ball Head, до 1 кг

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Код товара: УТ-00068547 Артикул: MHMINIBALL Код товара: УТ-00068547 Артикул: MHMINIBALL Безопасная нагрузка, кг 1 Тип головки шаровая Головка шаровая Вес 36 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 1 Тип головки шаровая Характеристики Головка шаровая Физические характеристики Вес 36 г Описание Малая алюминиевая шаровая голова подходит для компактных фотоаппаратов, небольших беззеркальных камер, а также для крепления аксессуаров (например, вспышек или осветителей постоянного света). Верхний винт стандартный, 1/4"-20, снизу штативное гнездо такого же размера. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Видео Наш обзор

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