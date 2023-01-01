Компактная штативная 3D головка, обновленная версия старой Manfrotto 804. Благодаря складывающемуся дизайну рукояток занимает мало места при транспортировке и хранении. Особенность новой головки - в использовании пружины контрбаланса, помогающей при работе с тяжелым оборудованием со смещенным центром тяжести. К другим особенностям относятся эргономический дизайн рукояток с резиновым противоскользящим покрытием, быстросъемная площадка (200PL) и пузырьковый уровень на верхней площадке.