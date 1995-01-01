Штативная головка Manfrotto MH804-3W, 3D
Код товара:УТ-00008712
Артикул:MH804-3W
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг4
Тип головки3D
Головка3D (с тремя степенями свободы)
Пузырьковый уровеньЕсть
Быстросъемная площадкаесть, 200PL
Максимальная нагрузка4 кг
Материалтехнополимер (Adapto)
Рабочая высота головки12 см
Вес750 г
Описание
Компактная штативная 3D головка, обновленная версия старой Manfrotto 804. Благодаря складывающемуся дизайну рукояток занимает мало места при транспортировке и хранении. Особенность новой головки - в использовании пружины контрбаланса, помогающей при работе с тяжелым оборудованием со смещенным центром тяжести. К другим особенностям относятся эргономический дизайн рукояток с резиновым противоскользящим покрытием, быстросъемная площадка (200PL) и пузырьковый уровень на верхней площадке.