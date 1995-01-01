Штативная головка Manfrotto MH804-3W, 3D

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Код товара: УТ-00008712 Артикул: MH804-3W Код товара: УТ-00008712 Артикул: MH804-3W Безопасная нагрузка, кг 4 Тип головки 3D Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка есть, 200PL Максимальная нагрузка 4 кг Материал технополимер (Adapto) Рабочая высота головки 12 см Вес 750 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 4 Тип головки 3D Характеристики Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень Есть Быстросъемная площадка есть, 200PL Максимальная нагрузка 4 кг Материал технополимер (Adapto) Рабочая высота головки 12 см Физические характеристики Вес 750 г Описание Компактная штативная 3D головка, обновленная версия старой Manfrotto 804. Благодаря складывающемуся дизайну рукояток занимает мало места при транспортировке и хранении. Особенность новой головки - в использовании пружины контрбаланса, помогающей при работе с тяжелым оборудованием со смещенным центром тяжести. К другим особенностям относятся эргономический дизайн рукояток с резиновым противоскользящим покрытием, быстросъемная площадка (200PL) и пузырьковый уровень на верхней площадке. Видео Наш обзор

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