Штативная головка Manfrotto MH804-3W, 3D
Код товара : УТ-00008712
Артикул : MH804-3W
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы)
Материал
технополимер (Adapto)
Физические характеристики
Вес
750 г
Вес (брутто), г
0.750
Описание
Компактная штативная 3D головка, обновленная версия старой Manfrotto 804. Благодаря складывающемуся дизайну рукояток занимает мало места при транспортировке и хранении. Особенность новой головки - в использовании пружины контрбаланса, помогающей при работе с тяжелым оборудованием со смещенным центром тяжести. К другим особенностям относятся эргономический дизайн рукояток с резиновым противоскользящим покрытием, быстросъемная площадка (200PL) и пузырьковый уровень на верхней площадке.