Штативная головка Manfrotto MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
Код товара:УТ-00055290
Артикул:MH496-Q6
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг10
Тип головкишаровая
Головкашаровая
Пузырьковый уровеньда, на три оси
Быстросъемная площадкаArca Swiss
Максимальная нагрузка10 кг.
Регулировка силы тренияесть
Описание
Шаровая голова MH496-Q6 сочетает в себе зарекомендовавший себя конструктив шаровой головы серии 496 и стандарт крепления быстросъемной площадки Top Lock System, совместимый с Arca Swiss.
Основные особенности:
- Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация
- Полезная нагрузка до 10 кг
- Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники
- Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)
- Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами