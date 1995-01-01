Штативная головка Manfrotto MH496-Q6, шаровая, до 10 кг

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Код товара: УТ-00055290 Артикул: MH496-Q6 Код товара: УТ-00055290 Артикул: MH496-Q6 Безопасная нагрузка, кг 10 Тип головки шаровая Головка шаровая Пузырьковый уровень да, на три оси Быстросъемная площадка Arca Swiss Максимальная нагрузка 10 кг. Регулировка силы трения есть Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 10 Тип головки шаровая Характеристики Головка шаровая Пузырьковый уровень да, на три оси Быстросъемная площадка Arca Swiss Максимальная нагрузка 10 кг. Регулировка силы трения есть Описание Шаровая голова MH496-Q6 сочетает в себе зарекомендовавший себя конструктив шаровой головы серии 496 и стандарт крепления быстросъемной площадки Top Lock System, совместимый с Arca Swiss. Основные особенности: Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация

Полезная нагрузка до 10 кг

Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники

Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)

Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами Видео Наш обзор

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