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Штативная головка Manfrotto MH496-Q6, шаровая, до 10 кг

  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
  • MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
Код товара:УТ-00055290
Артикул:MH496-Q6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровая голова MH496-Q6 сочетает в себе зарекомендовавший себя конструктив шаровой головы серии 496 и стандарт крепления быстросъемной площадки Top Lock System, совместимый с Arca Swiss.

Основные особенности:

  • Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация
  • Полезная нагрузка до 10 кг
  • Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники
  • Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)
  • Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами