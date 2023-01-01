Штативная головка Manfrotto MH496-Q6, шаровая, до 10 кг
Код товара : УТ-00055290
Артикул : MH496-Q6
13 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Максимальная нагрузка
10 кг.
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Шаровая голова MH496-Q6 сочетает в себе зарекомендовавший себя конструктив шаровой головы серии 496 и стандарт крепления быстросъемной площадки Top Lock System, совместимый с Arca Swiss.
Основные особенности:
- Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация
- Полезная нагрузка до 10 кг
- Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники
- Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)
- Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами