Штативная головка Manfrotto MH494-BH, шаровая, до 8 кг
Код товара : УТ-00047540
Артикул : MH494-BH
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
330 г
Вес (брутто), г
0.073
Описание
Для всех фотографов, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову. Алюминиевая шаровая голова 494 обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Она чрезвычайно портативна и достаточно прочна, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 8 кг: достаточно для всех типов зеркальных и беззеркальных камер. Головка имеет три независимых элемента управления:
- основная ручка для полной блокировки шара,
- ручка, которая освобождает ось горизонтального панорамирования
- ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие: уменьшите трение для легких камер, увеличьте для тяжелых
На штативную шаровую голову 494 устанавливается площадка нового типа, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Это позволяет устанавливать на данную головку L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, длинные площадки для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, штативные лапки и переходные адаптеры, совместимые с Arca Swiss и так далее.