Для всех фотографов, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову. Алюминиевая шаровая голова 494 обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Она чрезвычайно портативна и достаточно прочна, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 8 кг: достаточно для всех типов зеркальных и беззеркальных камер. Головка имеет три независимых элемента управления:

основная ручка для полной блокировки шара,

ручка, которая освобождает ось горизонтального панорамирования

ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие: уменьшите трение для легких камер, увеличьте для тяжелых

На штативную шаровую голову 494 устанавливается площадка нового типа, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Это позволяет устанавливать на данную головку L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, длинные площадки для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, штативные лапки и переходные адаптеры, совместимые с Arca Swiss и так далее.