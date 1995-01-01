Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная головка Manfrotto MH494-BH, шаровая, до 8 кг

  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
  • MH494-BH, шаровая, до 8 кг
Код товара:УТ-00047540
Артикул:MH494-BH

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Для всех фотографов, ищущих небольшую, но мощную шаровую голову. Алюминиевая шаровая голова 494 обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Она чрезвычайно портативна и достаточно прочна, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 8 кг: достаточно для всех типов зеркальных и беззеркальных камер. Головка имеет три независимых элемента управления:

  • основная ручка для полной блокировки шара,
  • ручка, которая освобождает ось горизонтального панорамирования
  • ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие: уменьшите трение для легких камер, увеличьте для тяжелых

На штативную шаровую голову 494 устанавливается площадка нового типа, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Это позволяет устанавливать на данную головку L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, длинные площадки для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, штативные лапки и переходные адаптеры, совместимые с Arca Swiss и так далее.