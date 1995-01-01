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Штативная головка Manfrotto MH492-BH, шаровая, до 4 кг

  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
  • MH492-BH, шаровая, до 4 кг
Код товара:УТ-00051163
Артикул:MH492-BH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Для всех фотографов, которым нужна маленькая, легкая и надежная головка, идеально подходящая к их компактной камере, MH492-BH – это то, что нужно. MH492-BH также хорошо сочетается с настольными штативами и дополнительными аксессуарами, такими как вспышки или светодиодные панели. Головка выполнена из прочного алюминия. Она снабжена эргономичной рукояткой, которую удобно вращать даже в перчатках.