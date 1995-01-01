Штативная головка Manfrotto MH492-BH, шаровая, до 4 кг
Код товара:УТ-00051163
Артикул:MH492-BH
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг4
Тип головкишаровая
Головкашаровая, диаметр базы 35 мм
Максимальная нагрузка4 кг
Материалалюминий
Рабочая высота головки6.5 см
Вес140 г
Описание
Для всех фотографов, которым нужна маленькая, легкая и надежная головка, идеально подходящая к их компактной камере, MH492-BH – это то, что нужно. MH492-BH также хорошо сочетается с настольными штативами и дополнительными аксессуарами, такими как вспышки или светодиодные панели. Головка выполнена из прочного алюминия. Она снабжена эргономичной рукояткой, которую удобно вращать даже в перчатках.