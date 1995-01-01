Для всех фотографов, которым нужна маленькая, легкая и надежная головка, идеально подходящая к их компактной камере, MH492-BH – это то, что нужно. MH492-BH также хорошо сочетается с настольными штативами и дополнительными аксессуарами, такими как вспышки или светодиодные панели. Головка выполнена из прочного алюминия. Она снабжена эргономичной рукояткой, которую удобно вращать даже в перчатках.