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Штативная головка Manfrotto MH490-BH, до 4 кг

  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
  • MH490-BH, до 4 кг
Код товара:УТ-00068550
Артикул:MH490-BH

Товар не найден

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Описание
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Описание

Шаровая голова Manfrotto 490 -– самая простая голова из линейки шаровых голов. 490 – это очень надежный инструмент, разработанный в Италии с особым вниманием к эргономике и функциональности: одна ручка управляет всей головой, что делает ее чрезвычайно простой в использовании. Благодаря полезной нагрузке 4 кг она идеально подходит для фотографов-любителей, которым нужна простая, компактная и надежная головка для беззеркальной камеры или компактного зеркального фотоаппарата. Съемная площадка Manfrotto RC2 200LT-PL позволяет быстро устанавливать и снимать камеру со штатива.