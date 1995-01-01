Шаровая голова Manfrotto 490 -– самая простая голова из линейки шаровых голов. 490 – это очень надежный инструмент, разработанный в Италии с особым вниманием к эргономике и функциональности: одна ручка управляет всей головой, что делает ее чрезвычайно простой в использовании. Благодаря полезной нагрузке 4 кг она идеально подходит для фотографов-любителей, которым нужна простая, компактная и надежная головка для беззеркальной камеры или компактного зеркального фотоаппарата. Съемная площадка Manfrotto RC2 200LT-PL позволяет быстро устанавливать и снимать камеру со штатива.