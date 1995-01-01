Штативная головка Manfrotto MH057M0-Q6, шаровая, площадка MSQ6PL, до 15 кг
Код товара : УТ-00068551
Артикул : MH057M0-Q6
Гарантия 1 год.
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Описание
Профессиональная шаровая голова, специально разработанная для карбоновых штативов серии 057, она является чрезвычайно точной и обеспечивает плавные движения. Компактная, эргономичная, мощная и прочная – она выполнена из легкого магния. Сила трения регулируется: повысьте сопротивление при работе с тяжелым оборудованием, и наоборот, снизьте силу трения при установке легких камер. Отдельный замок оси панорамирования позволяет зафиксировать камеру и произвести съемку панорамы из нескольких кадров.
Голову 057 дополняет новая быстросъёмная система Q6 с верхней фиксацией, предлагающая фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения) обеспечивают точное расположение камеры по уровню горизонта как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Система Q6 также совместима с быстросъёмными площадками типа Arca и головами других производителей.