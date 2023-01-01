Описание

Панорамирующая голова MH057A5 позволяет фотографу делать последовательные снимки камерой через равные углы поворота по оси, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Головка позволяет установить камеру таким образом, чтобы вращение происходило строго вокруг нодальной точки объектива, что обеспечивает идеальную состыковку кадров при сшивании снимков в редакторе. Головка создана на основе блока для панорамной съёмки 300N, который позволяет установить шаг поворота с механической отсечкой, что значительно ускоряет и упрощает съемку. Блок дополнен системой скользящих горизонтальных и вертикальных площадок для точной установки центральной (нодальной) точки.

На площадках выгравированы индексные линии, упрощающие последовательное изменение положения камеры. Входящий в комплект быстросъёмный угловой кронштейн позволяет фотографу использовать камеру в портретном положении, тем самым увеличивая пространство по вертикали. Система подходит для большинства 35-мм зеркальных или беззеркальных камер с широкоугольным или стандартным объективами.