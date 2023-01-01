Штативная головка Manfrotto MH055M8-Q5, шаровая + видео
Код товара : УТ-00014514
Артикул : MH055M8-Q5
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая + 2D видео (гибрид)
Материал
магниевый сплав
Рабочая высота головки
13.5
Регулировка силы трения
есть (отдельно по оси вращения и оси наклона)
Физические характеристики
Вес
1300 г
Вес (брутто), г
0.111
Описание
Интересный гибрид шаровой и 2D видеоголовки. В одном положении, это обычная шаровая головка, обеспечивающая быстрое вращение и наклон камеры под любым углом. В другом - это 2D видеоголовка, использующая жидкостные картриджи для обеспечения максимальной плавности движения. Для тех, кто постоянно снимает и фото, и видео, и не хочет постоянно менять головки. Длинная быстросъемная площадка 501PL позволяет отрегулировать расположение камеры и компенсировать смещение центра тяжести. Сила трения при вращении и наклоне регулируется, также имеется регулируемая система контрбаланса.
Головка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава, она выдерживает нагрузку до 7 кг.