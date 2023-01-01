Описание

Интересный гибрид шаровой и 2D видеоголовки. В одном положении, это обычная шаровая головка, обеспечивающая быстрое вращение и наклон камеры под любым углом. В другом - это 2D видеоголовка, использующая жидкостные картриджи для обеспечения максимальной плавности движения. Для тех, кто постоянно снимает и фото, и видео, и не хочет постоянно менять головки. Длинная быстросъемная площадка 501PL позволяет отрегулировать расположение камеры и компенсировать смещение центра тяжести. Сила трения при вращении и наклоне регулируется, также имеется регулируемая система контрбаланса.

Головка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава, она выдерживает нагрузку до 7 кг.