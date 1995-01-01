Штативная головка Manfrotto MH055M8-Q5, шаровая + видео
Код товара:УТ-00014514
Артикул:MH055M8-Q5
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Характеристики
Безопасная нагрузка, кг7
Тип головкишаровая
Головкашаровая + 2D видео (гибрид)
Пузырьковый уровеньесть, 4
Быстросъемная площадкаесть, 501PL
Максимальная нагрузка7 кг
Материалмагниевый сплав
Рабочая высота головки13.5
Регулировка силы тренияесть (отдельно по оси вращения и оси наклона)
Вес1300 г
Описание
Интересный гибрид шаровой и 2D видеоголовки. В одном положении, это обычная шаровая головка, обеспечивающая быстрое вращение и наклон камеры под любым углом. В другом - это 2D видеоголовка, использующая жидкостные картриджи для обеспечения максимальной плавности движения. Для тех, кто постоянно снимает и фото, и видео, и не хочет постоянно менять головки. Длинная быстросъемная площадка 501PL позволяет отрегулировать расположение камеры и компенсировать смещение центра тяжести. Сила трения при вращении и наклоне регулируется, также имеется регулируемая система контрбаланса.
Головка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава, она выдерживает нагрузку до 7 кг.