Интересный гибрид шаровой и 2D видеоголовки. В одном положении, это обычная шаровая головка, обеспечивающая быстрое вращение и наклон камеры под любым углом. В другом - это 2D видеоголовка, использующая жидкостные картриджи для обеспечения максимальной плавности движения. Для тех, кто постоянно снимает и фото, и видео, и не хочет постоянно менять головки. Длинная быстросъемная площадка 501PL позволяет отрегулировать расположение камеры и компенсировать смещение центра тяжести. Сила трения при вращении и наклоне регулируется, также имеется регулируемая система контрбаланса.

Головка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава, она выдерживает нагрузку до 7 кг.