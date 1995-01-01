Описание

Befree 3-way Live Head от Manfrotto – это инновационная 3-осевая голова Manfrotto из коллекции для путешествий, которая оснащена полностью складывающимися ручками. При безопасной нагрузке 6 кг она отличается высокой компактностью. Эта новаторская голова идеально подходит для использования аксессуаров, необходимых для видео и фотосъемки, на одной универсальной опоре.

Благодаря высокопроизводительной системе с жидкостными картриджами Befree Fluid Drag System, работающей при температурах от -30° до +70° С, обеспечивается максимально плавное управление как при панорамных, так и при наклонных движениях. Эта штативная голова исключительно проста для аккуратной настройки композиции, кадрирования и съемки.

Длинная панорамная ручка, наклон в портретное положение и 3 пузырьковых уровня дополняют список преимуществ, гарантируя точность и универсальность в съемочном процессе.

Штативная голова также оснащена уникальной площадкой 200PL-PRO, изготовленной из высококачественного алюминия и полностью совместимой с креплениями типа Manfrotto RC2, Manfrotto 501PL и Arca Swiss. 2 резиновые вставки для максимального крепкого сцепления даже при съемке под самым критическим углом.

Эргономичный дизайн делает управление 3-осевой головой Manfrotto Befree Live Head интуитивно понятным и быстрым, что позволяет даже самым требовательным пользователям легко и оперативно настроить свое оборудование, не потеряв при этом кадр.