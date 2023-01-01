Монопод Manfrotto Element MII, красный (MMELMIIA5RD)
Код товара : УТ-00065513
Артикул : MMELMIIA5RD
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винты 1/4"-20 и 3/8"-16
Материал
алюминий
Максимальная высота
159 см
Максимальная нагрузка
15 кг
Длина в сложенном положении
43 см
Диаметр ног
12, 15.5, 19, 22.5, 26 мм
Физические характеристики
Вес
0.5 кг
Описание
Компактный и легкий 5-секционный монопод с безопасной нагрузкой 15 кг хорошо подходит для камер любого типа: от компактов до полнокадровых зеркальных камер и среднего формата. Монопод снижает раскачку, колебания камеры, а также снимает нагрузку с рук при использовании тяжелой фототехники в течение длительного времени. Моноподы наиболее популярны при съемке спорта, живой природы, а также таких мероприятий как свадебные церемонии или другие торжества.
Element MII Mobile раскладывается на максимальную длину в 159 см, в сложенном виде занимает всего 43 см: легко крепится к рюкзаку или сумке среднего размера. Штативный винт двойной: с одной стороны резьба 1/4", с другой – 3/8", что позволяет как напрямую стыковать монопод с камерой, так и использовать штативные головки. Замки цанговые: более компактные, без выступающих деталей. Верхняя часть рукоятки снабжена резиновой накладкой для лучшего захвата и комфорта при съемке в холодную погоду. В комплекте с моноподом идет ремешок на запястье.