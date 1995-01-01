Компактный и легкий 5-секционный монопод с безопасной нагрузкой 15 кг хорошо подходит для камер любого типа: от компактов до полнокадровых зеркальных камер и среднего формата. Монопод снижает раскачку, колебания камеры, а также снимает нагрузку с рук при использовании тяжелой фототехники в течение длительного времени. Моноподы наиболее популярны при съемке спорта, живой природы, а также таких мероприятий как свадебные церемонии или другие торжества.

Element MII Mobile раскладывается на максимальную длину в 159 см, в сложенном виде занимает всего 43 см: легко крепится к рюкзаку или сумке среднего размера. Штативный винт двойной: с одной стороны резьба 1/4", с другой – 3/8", что позволяет как напрямую стыковать монопод с камерой, так и использовать штативные головки. Замки цанговые: более компактные, без выступающих деталей. Верхняя часть рукоятки снабжена резиновой накладкой для лучшего захвата и комфорта при съемке в холодную погоду. В комплекте с моноподом идет ремешок на запястье.