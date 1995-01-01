Мини-журавль Avenger D600CB, черный
Код товара:00000039521
Артикул:D600CB
Товар не найден
Описание
Мини-журавль Avenger D600 в черном матовом цвете. Для использования потребуется студийная стойка и груз-противовес. Применение Avenger D600 позволит разместить осветительные приборы в самых труднодоступных местах, при этом они не будут попадать в кадр. Раздвигается на длину от 117 до 212 см. Устанавливается на стандартный 16-мм штифт. Благодаря сравнительно небольшому весу удобен для съемки на выезде.
Максимальная нагрузка: 7 кг. Материал: сталь. Вес: 3.6 кг.