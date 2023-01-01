Штатив Manfrotto Befree Advanced Travel Twist, красный
Код товара : УТ-00022701
Артикул : MKBFRTA4RD-BH
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 494
Материал
алюминий
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Высота со сложенной центральной штангой, см
127
Длина в сложенном положении
40 см
Диаметр ног
12, 15.5, 19, 22.5 мм
Физические характеристики
Вес
1490 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Усовершенствованный штатив серии Befree Advanced, идеально подходящий для путешествий и других видов работы вне студии. Шаровая головка не занимает много места и позволяет быстро настроить ориентацию камеры. В Travel Twist используются новые цанговые замки M-Lock - фиксируются быстро, не требуют подтягивания, не имеют выступающих частей. В сложенном виде ноги поднимаются вверх, охватывая головку, что обеспечивает максимальную компактность в сложенном виде. Гнездо EasyLink позволяет устанавливать на штатив сбоку дополнительные кронштейны для аксессуаров: вспышек, ламп постоянного света, отражателей и так далее.
Штатив Befree Advanced Travel Twist комплектуется шаровой головкой 494, маленькой, но с высокой грузоподъемностью. На головке расположены 3 отдельных блокиратора: один отвечает за запирание всего шара, второй позволяет настроить силу трения под конкретную камеру, третий освобождает ось панорамирования для создания многокадровых панорам. Площадка позволяет устанавливать камеру совместима с системой Arca Swiss («ласточкин хвост»). Рельефные выступы на рукоятках позволяют легко манипулировать головкой в перчатках.
Штатив и головка полностью изготавливаются в Италии. В комплекте со штативом идет удобная дорожная сумка с плечевым ремнем.